„Lietuvos geležinkeliai“ nurodė darbuotojams nekomunikuoti su žiniasklaida, įspėjo apie pasekmes

„Darbuotojai gavo žinutes, kad nebendradarbiautų su žiniasklaida, kad jokios informacijos neteiktų žiniasklaidai. Ten dar parašyta, kad jeigu kurie nors teiks informaciją, gali būti padaryta žala įmonei, kuri gali būti išieškoma vos ne per teismus. Toks kaip grasinimas“, – BNS ketvirtadienį sakė Geležinkelininkų profesinės sąjungos „Solidarumas“ pirmininkas Stanislavas Fedaravičius.
Laikinasis LTG vadovas Arūnas Rumskas ketvirtadienį teigė, kad laišku norėta darbuotojus įspėti apie galimas rizikas, jei būtų paskleista ikiteisminiams tyrimams galinti pakenkti informacija.
„Situacija yra labai rimta. Vienas dalykas yra komunikavimas ir reputacija įmonės, kas yra labai svarbu, tačiau yra pradėti du ikiteisminiai tyrimai. Čia jau atsiranda teisinė atsakomybė, gali būti patraktuota kaip trukdymas ar kažkokių duomenų nutekinimas. Tai yra jau labai rimti dalykai ir turėjome darbuotojus įspėti“, – žurnalistams sakė A. Rumskas.
„Vis dėlto yra tam tikri ribojimai, ką gali sakyt, ką negali. Tiesiog norėjom darbuotojus įspėti, kad turėtų tą minty, tokia buvo intencija“, – pridūrė jis.
LTG komunikacijos komandos įmonės darbuotojams išsiųstame laiške, kurį matė BNS, nurodoma, kad visa su incidentais susijusi informacija yra Kauno prokurorų pradėtų ikiteisminių tyrimų medžiaga. Be to, minima, kad už jos atskleidimą gali grėsti baudžiamoji atsakomybė.
Be kita ko, laiške pabrėžiama, kad nekoordinuoti vieši pareiškimai sukurtų rizikų bei pakenktų LTG reputacijai, todėl baigus tirti incidentus LTG siektų šios žalos atlyginimo.
Be to, laiške nurodoma, kad įvykius viešai komentuoti gali tik A. Rumskas, korporatyvinių reikalų direktorius Aleksandras Zubriakovas bei Verslo atsparumo direktorius Gediminas Šečkus.
Kaip rašė BNS, traukinio, kurio keli vagonai praėjusį penktadienį nuriedėjo nuo bėgių Kauno rajone, Jiesioje, mašinistas Vidmantas Simonavičius trečiadienį LRT radijui atskleidė, jog dėl neveikusios riedmenų automatinės kontrolės sistemos (RAKS) jis nepastebėjo ir negalėjo pastebėti vieno iš vagonų gedimo.
Susisiekimo ministerija ketvirtadienį komentare žiniasklaidai teigė stebinti situaciją bei raginanti, jog „dialogas įmonės viduje būtų konstruktyvus, o visi klausimai būtų sprendžiami skaidriai užtikrinant darbuotojų teises“.
Kaip rašė BNS, šeštadienį prieš vidurnaktį Jiesioje nuo bėgių nuriedėjo iš Palemono į Duisburgą važiavęs lokomotyvas ir keturi krovininiai vagonai. Tuo metu penktadienį Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjo keli skaldą gabenę vagonai.
Incidentų priežastis tiria LTG komisija, Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai.
