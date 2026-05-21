Lietuvos teritorijoje trečiadienį paskelbus apie oro atakos pavojų – neviešas NSGK pasitarimas

Kaip neviešo pasitarimo išvakarėse Eltai nurodė komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius, posėdyje komiteto nariai aptars, kokių veiksmų imamasi ir kas artimiausiu metu bus daroma siekiant sustiprinti šalies oro erdvės, miestų ir gyventojų apsaugą.
Į uždarą aptarimą kviečiami Krašto apsaugos ministerijos (KAM), Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT), Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovai.
Kaip skelbta, trečiadienio rytą netoli Lietuvos sienos fiksavus radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių, buvo pakelti NATO oro policijos naikintuvai, vėliau laikinai uždaryta erdvė virš Vilniaus oro uosto (VNO), sustabdytos traukinių operacijos Vilniaus apskrityje.
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) informavo, kad Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas gyventojų oro pavojus. Vėliau oro atakos įspėjimas išsiųstas ir Vilniaus apskrities gyventojams. Po keliolikos minučių, 10.26 val., išplatintas pranešimas apie oro pavojų, jis buvo atšauktas 10.51 val.
Vėliau oro pavojus buvo atšauktas visoje Lietuvos teritorijoje.
Policija teigė, kad kol kas nebuvo gauta pranešimų, jog Lietuvos teritorijoje būtų nukritęs ir sudužęs dronas.
NKVC vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, kad į Lietuvą trečiadienį įskridęs dronas šalies sieną kirto apie 9.40 val. Tačiau vėliau, apie 11.09 val., objektas dingo iš radarų ties Merkine.
Premjerė Inga Ruginienė pabrėžė, jog gyventojų perspėjimo sistemos trečiadienį suveikė tinkamai, visuomenė nuo šiol bus aktyviau informuojama apie galimą pavojų.
