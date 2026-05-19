LRT taryba nepatvirtino visuomeninio transliuotojo metinės veiklos ataskaitos 

„Gegužės 19 dienos posėdyje LRT taryba nepatvirtino metinės LRT veiklos ataskaitos. Pagal tarybos narių pastabas pataisytą ataskaitą planuojama svarstyti ir tvirtinti birželio mėnesio posėdyje“, – BNS informavo LRT administracija.
Metinė veiklos ataskaita buvo atmesta nedalyvaujant LRT tarybos pirmininkui Mindaugui Jurkynui, vietoje jo posėdžiui vadovavo pirmininko pavaduotoja Rėda Brandišauskienė. Su M. Jurkynu BNS susisiekti antradienį nepavyko.
Seimo deleguotas LRT tarybos narys Juozas Pabrėža BNS patvirtino, kad metinė transliuotojo veiklos ataskaita buvo atmesta, įvardydamas tik savo nepritarimo motyvus.
„Taryba balsavo ir dabar negaliu pasakyti tikslių skaičių, bet buvo balsų persvara nepritarti ataskaitai. (...) Keli nedalyvavę (posėdyje – BNS) buvo palikę savo balsą, kaip yra įmanoma“, – sakė jis.
J. Pabrėža nurodė pats metinės veiklos ataskaitos nepalaikęs dėl tylos pauzių, kuriomis LRT žurnalistai protestuoja prieš, jų teigimu, grėsmę žodžio laisvei keliančias transliuotojo įstatymo pataisas.
„Ypač tos iki kaulų smegenų įgrisusios tylėjimo minutės per eterį tęsiasi jau beveik pusę metų, iki pat šiol. Ir administracija, taip pat šitą akciją organizuojanti žurnalistų iniciatyvinė grupė, visiškai nereagavo tarybos narių kvietimą užbaigti eterio teršimą tomis beprasmėmis tylėjimo minutėmis. Va koks buvo pagrindinis motyvas“, – kalbėjo LRT tarybos narys.
„Kitų (tarybos narių – BNS) motyvų aš nenorėčiau komentuoti, nes vieni turėjo dėl Valstybės kontrolės audito, kiti dar kitokių, bet (...) aš nenorėčiau už kitus kalbėti“, – pridėjo J. Pabrėža.
Taryba posėdžiavo šią savaitę į Seimo plenarinių posėdžių salę po ilgo svarstymo Kultūros komitete atkeliaujant LRT įstatymo pataisoms.
Pirminiame jų variante metinės transliuotojo ataskaitos nepatvirtinimas buvo įvardijamas vienu LRT generalinio direktoriaus atleidimo pagrindų. Šių pakeitimų nepavykus priimti skubiai, parlamento vadovas Juozas Olekas sudarė darbo grupę siekdamas įtikinti pataisų reikalingumu.
Seimo Kultūros komiteto apsvarstytuose pakeitimuose vadovo atleidimo pagrindo dėl LRT metinės ataskaitos netvirtinimo neliko, tačiau siūloma tarybai leisti apsispręsti dėl slapto balsavimo atleidžiant direktorių.
Komitetas taip pat nepakeitė darbo grupės pasiūlytų LRT įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų, paliekant galimybę dabartinę transliuotojo direktorę atleisti pagal naują tvarką. Šią nuostatą kritikavo Venecijos komisija.
BNS rašė, kad antradienio posėdis buvo paskutinis, į kurį rinkosi esamos sudėties LRT taryba. Po jo baigiasi Mokslo tarybos deleguoto Darijaus Beinoravičiaus, Lietuvos vyskupų konferencijos deleguotos Irenos Vaišvilaitės, Lietuvos meno kūrėjų asociacijos deleguoto Jono Staselio ir Lietuvos švietimo tarybos deleguoto Eugenijaus Valatkos kadencijos.
Į jų vietas Meno kūrėjų asociacija teikia vertėjos Daivos Daugirdienės kandidatūrą, Vyskupų konferencija išrinko teisininkę Ramutę Ruškytę, o Švietimo taryba delegavo pedagogą Dainių Žvirdauską. Mokslo taryba dėl savo delegato dar neapsisprendė.
Kritikai anksčiau baiminosi, kad Seime inicijuotos pataisos iš esmės skirtos palengvinti LRT generalinės direktorės atleidimą, o dabartinėje taryboje pakanka tam pritariančių balsų. Transliuotojo tarybos nariai viešai tokio siekio nėra išsakę.
Pagal dabar galiojantį LRT įstatymą, metinę transliuotojo veiklos ataskaitą rengia ir teikia įstaigos generalinis direktorius tvirtinti LRT tarybai.
Taryba kiekvienais metais iki liepos 1 dienos paskelbia ir pateikia Seimui metinę LRT veiklos ataskaitą. Šioje ataskaitoje pateikiamos pajamų ir išlaidų sąmatų vykdymo ataskaitos.
Ataskaitoje taip pat privalo būti detalūs duomenys apie finansavimo šaltinių skaičių ir visų pajamų, kurios buvo gautos ne iš viešojo pobūdžio paslaugų teikimo, dydį, taip pat nurodytos išlaidos, susijusios su ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimu.
Kai LRT ištekliai naudojami ir viešosioms, ir ne viešosioms paslaugoms teikti, išlaidos turi būti paskirstytos atitinkamai kaip visų įstaigos išlaidų ir visų ne viešojo pobūdžio paslaugų teikimo išlaidų skirtumas. Tarybos pirmininkas kartą per metus už LRT veiklą atsiskaito Seimo posėdyje.
