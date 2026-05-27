Marijampolės ligoninėje gimė išskirtinis kūdikis: tėvai suteikė ir retą vardą

Kaip pranešė ligoninė, pirmadienį, 20.02 val., mažylis į pasaulį atėjo išties įspūdingo dydžio – net 5100 g svorio ir 55 cm ūgio.
„Tai antrasis vaikelis šeimoje, o namuose jo jau nekantriai laukia 9 metų brolis. Šeima gyvena Vilkaviškio rajone, kur mažojo Evano laukia daug meilės, šilumos ir gražių pirmųjų akimirkų kartu. Šeimą pasveikino Marijampolės ligoninės direktorius Mantas Čėsna, linkėdamas mažajam Evanui augti sveikam, stipriam ir laimingam, o tėveliams – kuo daugiau džiugių akimirkų, ramybės bei stiprybės šiame gražiame tėvystės kelyje. Tegu šeimos namuose visada netrūksta meilės, jaukumo ir vaikiško juoko“, – feisbuke skelbė ligoninė.
Šeimai skriejo sveikinimai ir linkėjimai būti sveikiems.
„Mamytė šaunuolė – sveikatos ir ramių naktų“, – rašė tautietė Viktorija.
„Dievo palaimos šeimai“, – pridūrė Felicija.
Gegužės pradžioje rašėme, kad Alytaus miesto savivaldybė pranešė apie ypatingą kūdikį, gimusį alytiškių šeimoje. 57 cm ūgio ir 4,732 kg svorio mažylis pasaulį išvydo simbolinę Tarptautinę akušerių dieną – gegužės 5-ąją.
Lietuvoje vidutinis naujagimių svoris dažniausiai svyruoja nuo 3 iki 3,8 kg. Berniukai paprastai gimsta šiek tiek stambesni (vidutiniškai apie 3,5–3,8 kg) nei mergaitės (apie 3,2–3,5 kg). Kai kurie medikai teigia, kad pastaruoju metu daugėja didesnio svorio naujagimių.
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