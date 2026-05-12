Martyno Mažvydo bibliotekoje atidaromas Europos Tarybos informacijos punktas baltarusiams

Vis tik savo veiklą jis oficialiai pradės vasarą.
Punkte baltarusiams bus teikiama informacija apie ET darbą ir vertybes, organizuojamas ET Kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas.
Lietuva yra įsipareigojusi tais atvejais, kai biuras savo oficialiam naudojimui įsigyja prekių ar paslaugų, į kurių kainą įskaičiuoti akcizai ar kiti mokesčiai, atleisti nuo pareigos juos mokėti arba kompensuoti sumą pagal Lietuvos įstatymus.
ET savo ruožtu įsipareigojo padengti patalpų įrangos ir priežiūros, personalo, kitas su veikla susijusias išlaidas.
Informacijos punktui pagal panaudos sutartį penkeriems metams bus perduota šiuo metu bibliotekos patikėjimo teise valdoma joje esanti apie 24 kvadratinių metrų ploto patalpa.
Inauguraciniame renginyje dalyvaus Seimo Pirmininkas Juozas Olekas, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, Baltarusijos demokratinių jėgų lyderė Sviatlana Cichanouskaja ir Vilniuje viešėsiantis Europos Tarybos generalinis sekretorius Alainas Bersetas.
ET – Strasbūre įsikūrusi 46 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, jos tikslas – ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisės viršenybę Europoje.
