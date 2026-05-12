Martyno Mažvydo bibliotekoje inauguruotas Europos Tarybos informacijos punktas baltarusiams

„Gali atrodyti, kad tai mažas kabinetas kažkur bibliotekoje, bet tai siunčia stiprią žinią, ir žinia yra ta, kad mes dar nebaigėme. Mes dar nebaigėme savo svajonės ir savo Europos projekto, (...) jog Europa būtų laisva ir saugi“, – atidarymo renginyje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Punkte baltarusiams bus teikiama informacija apie ET darbą ir vertybes, organizuojamas ET Kontaktinės grupės dėl bendradarbiavimo su Baltarusijos demokratinių jėgų ir pilietinės visuomenės atstovais veiklos programos įgyvendinimas.
Europos Tarybos generalinis sekretorius Alainas Bersetas (Alenas Bersė) pabrėžė, kad šis punktas dar labiau suartins baltarusius ir Europos Tarybą.
„Didinsime informuotumą apie Europos Tarybos vertybes ir teisinius dokumentus bei skatinsime veiklą, remiančią Baltarusijos demokratines jėgas. (...) Šis informacijos punktas mus dar labiau suartins“, – kalbėjo jis.
Savo ruožtu Baltarusijos demokratinių jėgų lyderė Sviatlana Cichanouskaja teigė besitikinti, kad punktas taps dar vienu augimo centru baltarusiams.
„Jis turi būti atviras kiekvienai organizacijai, ieškančiai partnerystės, patirties ir galimybių, kurias gali suteikti tik Europa“, – sakė ji.
Atidarymo renginyje kalbėjusi Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos vadovė Aušrinė Žilinskienė akcentavo pirminių ir patikimų informacijos šaltinių svarbą.
„Šiandien čia Baltarusijos žmonėms įkurto informacijos punkto įrengimas primena mums, kad demokratinės vertybės, saviraiškos laisvė ir prieiga prie patikimos informacijos niekada negali būti savaime suprantama ir patikima“, – kalbėjo ji.
Vis tik savo veiklą informacijos punktas baltarusiams oficialiai pradės vasarą.
BNS skelbė, kad Lietuva yra įsipareigojusi tais atvejais, kai biuras savo oficialiam naudojimui įsigyja prekių ar paslaugų, į kurių kainą įskaičiuoti akcizai ar kiti mokesčiai, atleisti nuo pareigos juos mokėti arba kompensuoti sumą pagal Lietuvos įstatymus.
ET savo ruožtu įsipareigojo padengti patalpų įrangos ir priežiūros, personalo, kitas su veikla susijusias išlaidas.
Informacijos punktui pagal panaudos sutartį penkeriems metams perduota apie 24 kvadratinių metrų ploto patalpa.
Lietuva bendradarbiauti su ET Vilniuje steigiant šį punktą sutarė 2024-ųjų lapkritį. Susitarimą Strasbūre pasirašė tuometis užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis ir ET generalinio sekretoriaus pavaduotojas Bjornas Berge.
Pernai lapkritį Seimas ratifikavo susitarimą dėl biuro steigimo.
ET yra Strasbūre įsikūrusi 46 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, jos tikslas – ginti žmogaus teises, demokratiją ir teisės viršenybę Europoje.
