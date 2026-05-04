Meno kūrėjų asociacija ketina galutinai apsispręsti dėl kandidato į LRT tarybą

„Šaukiamas neeilinis posėdis, jis kviečiamas tam, kad būtų arba patvirtinta, jog aš laimėjau (balsavimą dėl kandidato į LRT tarybą – BNS), arba surengtas antras turas“, – BNS sakė Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos pirmininkė Daiva Daugirdienė.
Asociacija į LRT tarybos narius iškėlė D. Daugirdienės, organizacijos prezidento Jono Staselio ir poeto, prozininko Alvydo Šlepiko kandidatūras.
Vertėjas Andrius Merkevičius praėjusią savaitę socialiniame tinkle „Facebook“ rašė, jog asociacijos deleguojama nare į nacionalinio transliuotojo tarybą paprasta balsų dauguma, šešiems nariams balsavus už, išrinkta Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos vadovė.
Keturis balsus gavo dabartinis LRT tarybos narys J. Staselis, du – A. Šlepikas.
Tačiau, pasak D. Daugirdienės, dalis asociacijos narių pateikė poziciją, jog paprastos balsų daugumos nepakanka.
„Mano teisininkas pakomentavo, kad jie turėtų arba pripažinti mano pergalę, kuri yra akivaizdi, arba jeigu jau nesupranta rašytinio teksto, įmanomas vienintelis variantas yra antras turas, kur tik aš ir J. Staselis. Tai iki šiol nežinau, jie turbūt reikalaus to antro turo. Gali būti“, – aiškino D. Daugirdienė.
LMKA taip pat praėjusią savaitę pareiškė nepasitikėjimą J. Staseliu. Jis organizacijos prezidento pareigas dar turėtų eiti, kol bus išrinktas naujas vadovas.
Už nepasitikėjimą J. Staseliu balsavo 14 narių, juo pasitikėjo devyni nariai, vienas biuletenis rastas sugadintas.
Anot D. Daugirdienės, pirmadienį vyksiančio posėdžio metu bus numatyta atstatydinimo procedūros tvarka.
BNS rašė, kad kelios asociacijai priklausančios kūrėjų organizacijos dar gruodį paragino J. Staselį atsistatydinti iš prezidento pareigų dėl jo, kaip LRT tarybos nario, veiksmų.
Jas papiktino, kad J. Staselis pernai gruodį pareikalavo LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės pasiaiškinti dėl nacionalinio transliuotojo žurnalistų vykdytos protesto akcijos „Šalin rankas“.
Šiuo metu LRT tarybą iš viso sudaro 12 narių. Po keturis jos narius skiria prezidentas ir Seimas (du iš valdančiosios daugumos ir du iš opozicijos), dar keturis narius skiria Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vyskupų konferencija bei Lietuvos švietimo taryba.
LRT įstatymas numato, kad į tarybos narius gali būti skiriami tik nepriekaištingos reputacijos Lietuvos piliečiai, turintys magistro laipsnį ir penkerių metų darbo patirtį.
LRT tarybos nario kadencija trunka šešerius metus.
