Meras: Alytus sugrįžta į orų žemėlapius!

„Alytus sugrįžta į orų žemėlapius! Juokas juokais, bet prieš keletą metų didieji komerciniai kanalai ėmė ir „išbraukė“ Dzūkijos sostinę žiniose rodomuose orų žemėlapiuose. Buvo galima sužinoti, koks oras Varėnoje ar Marijampolėje ir pabandyti atspėti, kas laukia šešto didžiausio miesto Lietuvoje – Alytaus“, – feisbuke rašė meras.
Anot jo, gal pusšimtis kilometrų nuo vieno ir kito miesto nėra daug, bet planuojantiems darbus, prižiūrintiems daržus ar svajojantiems, kada galės pagrybauti, tikslesnė orų prognozė yra tikrai svarbi.
„Kreipėmės oficialiai ir neoficialiai, ieškojome pažinčių ir rašėme laiškus – buvo paaiškinta, kad žemėlapis atkeliauja iš internetinių duomenų bazių, kur, matote, Alytaus nerodo. Iki šiol! Jau pusantros savaitės, kaip Alytus matomas LNK žinių orų prognozėje. Ir už tai esame dėkingi mūsų miesto ambasadoriams, aktyviems alytiškiams, kurie gimtojo miesto nepamiršta net ir negyvendami čia. Suprantama, visa tai yra smulkmena, bet iš smulkmenų susideda gyvenimas. Ačiū, LNK! TV3 – laukiam ir tikimės su netrukus grįžtančia šiluma, netrukus atsirasti ir jūsų orų žemėlapyje!“ – įrašą baigė meras.
Mero įrašas sulaukė maždaug 1,3 tūkst. patiktukų. Čia pasisakė ir mokslo svetainėje feisbuke „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašantis meteorologas Gytis Valaika.
„Didesnė problema, kad LNK vis dar parodo štai tokio platumo temperatūros intervalus. Nors buvo sakyta, jog taip negalima rodyti. Net atmetus visas temperatūros rašymo taisykles tokia informacija (žr. nuotraukoje) tiesiog klaidina žiūrovą. Temperatūra turi būti nurodoma penkių laipsnių intervale (pvz., 7–12 laipsnių šilumos). Jeigu netelpama į 5 laipsnius, tuomet vis tiek reikia rašyti dominuojančią temperatūrą penkių laipsnių intervale ir tada jau žodžiu paminėti, jog, pvz., pietryčiuose bus iki 14–16 laipsnių šilumos. Keistai atrodytų, jeigu sinoptikas pasakytų rytoj Lietuvoje bus 21–30 laipsnių šilumos“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ autorius.
