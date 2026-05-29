Mindaugas Sinkevičius reiškia užuojautą dėl Jevgenijaus Šuklino mirties

„Nuoširdžiai užjaučiu jo šeimą, artimuosius, draugus, bendražygius ir visus, kurie jį pažinojo“, – feisbuke ketvirtadienio vakarą paskelbė M. Sinkevičius.
Velionio politiko šeimai socdemų lyderis palinkėjo „stiprybės ir ramybės“.
Seimo liberalas, buvęs kanojininkas J. Šuklinas mirė eidamas 41 metus.
Savo politinę karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai dirbo Visagino meru.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.
J. Šuklinas gimė 1985 metais Rusijos Glazovo mieste, buvo įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį.
Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.
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