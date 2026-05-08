Minint Europos dieną, Lietuvoje viešės eurokomisaras, bus laikomas Europos egzaminas

Vizito metu Europos Komisijos narys kartu su premjere Inga Ruginiene ir užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu dalyvaus iškilmingoje Europos Sąjungos vėliavos pakėlimo ceremonijoje Lukiškių aikštėje, tars sveikinimo žodžius iškilmingame neofreskos „Vienybės fortas“ pristatyme Neries krantinėje netoli Žaliojo tilto.
Taip pat susitiks su socialinės apsaugos ir darbo ministre Jūrate Zailskiene, kitų ministerijų, jaunimo atstovais.
Be kita ko, penktadienį nuo 8 val. bus laikomas Europos egzaminas, kurio metu dalyviai turės atsakyti į dešimt klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais apie Europos Sąjungą.
Kasmet egzaminas pritraukia 40–70 tūkstančių žmonių, šiemet jis vyks jau septynioliktąjį kartą.
„Gegužės 9-oji – Europos diena – mums primena apie pamatines vertybes: demokratiją, laisvę, teisės viršenybę, žmogaus teises, kurios visuomet buvo Europos projekto šerdis. Europos stiprybė yra ne tik jos praeities pasirinkimai, bet ir šiandienos talentai: auganti kritiškai mąstanti, kūrybiška ir žingeidi karta“, – teigė Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Marius Vaščega.
„Tikiu, kad žinios yra viena vertingiausių investicijų, todėl Lietuvoje gražia tradicija tapo Europos dieną švęsti laikant Europos egzaminą. Kviečiu visus smalsius piliečius pasitikrinti savo žinias apie Europą ir švęsti Europos dieną!“ – pridūrė jis.
Europos egzamino prizai atsitiktine tvarka bus išdalinti šimtui individualių dalyvių, teisingai atsakiusių į visus egzamino klausimus.
Europos diena švenčiama gegužės 9 dieną. 1950 metais šią dieną Prancūzijos užsienio reikalų ministras Robertas Shumanas (Robertas Šumanas) pateikė deklaraciją, kuria siūlyta įsteigti Europos anglių ir plieno bendriją. Ši organizacija padėjo pamatus dabartinei ES.
