Ministerija dėl SPIS kreipėsi į prokurorus

Prokurorų prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimai suderintų su konkrečiu paslaugų teikėju viešųjų pirkimų procedūrų, pranešė ministerija.
Anot jos, vidinis tyrimas atliktas identifikavus galimą dokumentų klastojimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą, konkurencijos iškraipymą.
Sistemą modernizuoti buvo nuspręsta prieš dešimtmetį, o iki 2023 metų gegužės pabaigos ją turėjo atnaujinti 2021 metais konkursą laimėjusi programinės įrangos kūrimo bendrovė „Proit“.
Procesui užsitęsus 2024 metų rugsėjį „Proit“ nutraukė 1 mln. eurų vertės sutartį su ministerija, nes ši, anot bendrovės, nebendradarbiavo dėl jos modernizavimo problemų.
Savo ruožtu ministerija trejiems metams įtraukė bendrovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą ir dėl vienašališko sutarties nutraukimo pati kreipėsi į įmonę. Be to, ji sustabdė dalį SPIS paslaugų dėl užfiksuotų asmens duomenų saugumo pažeidimų.
Generalinė prokuratūra jau buvo atlikusi tyrimą dėl SPIS – 2024 metų pabaigoje ji nustatė, kad sutartis dėl sistemos modernizavimo buvo vykdoma pažeidžiant terminus. Be to, prokuratūra nusprendė atsisakyti ginti viešąjį interesą.
Pareiškimą prokurorams teikęs Seimo narys Algirdas Sysas tuomet teigė, kad ministerija švaisto lėšas SPIS atnaujinimui – pradžioje tam buvo numatyta 1 mln. eurų, tačiau ją kuriant suma išaugo iki 3 mln. eurų.
Praėjusių metų pradžioje ministerija dar kartą „Proit“ įtraukė į šį sąrašą. Ministerija tuomet BNS nurodė, kad „Proit“ pažeidė sutartį ir nebendradarbiavo – ignoravo susirūpinimą dėl paslaugų kokybės, neatsiliepė į prašymą atlikti papildomą sistemos testavimą.
Kaip anksčiau rašė BNS, pagal bendradarbiavimo sutartis tarp ministerijos ir visų šalies savivaldybių veikianti SPIS sukurta 2008 metais, joje kas dieną apsilanko apie 600 tūkst. vartotojų.
Naujausi komentarai