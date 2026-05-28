Ministrė: delsimas informuoti apie pavogtus Registrų centro duomenis – pasirinkta taktika

„Apie informacijos suteikimą, atrodo, apie 10 metų visus įgaliojimus turi Registrų centras. Registrų centras balandžio pradžioje pranešė ir Teisingumo ministerijai, kad įvykęs toks incidentas, vėliau pranešė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvo pasirinkta tokia taktika, nes reikėjo atlikti tam tikrus, matyt, slaptus tyrimo veiksmus“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė R. Tamašunienė.
„Ikiteisminio tyrimo taktika – sukaupti būtinus duomenis ir išsiaiškinti, kur yra spragos. Tai buvo padaryta ir būtent tomis gegužės dienomis paskelbta visuomenei. Buvo pateikta, kokia apimtimi, kiek duomenų yra nutekėjusių“, – pridūrė ji.
R. Tamašunienė pakartojo, kad nors teisiškai ir yra registrų valdytoja, Teisingumo ministerija nebuvo atsakinga už juose kaupiamų duomenų saugumą, funkcionalumą: „Šitie įgaliojimai suteikti Registrų centrui“.
„Pagal tuos įgaliojumus (Registrų centras – BNS) įpareigotas teikti informaciją arba juridiniams, arba fiziniams asmenims apie incidentus. Arba tiesiog informaciją, jei žmogus kreipiasi, ar advokatai – ar duomenys buvo apie tą konkretų asmenį renkami“, – kalbėjo ministrė.
„Ta informavimo sistema, mano vertinimu, aiški Registrų centrui“, – pridūrė ji.
Pasak ministrės, dabartinė registrų valdymo ir naudojimo tvarka yra itin sudėtinga, kadangi Registrų centro duomenis naudoja daug valstybės ir savivaldybių institucijų, o ją būtų galima peržiūrėti.
„Per daug auklių – vaikas be galvos: vieni valdytojai, kiti tvarkytojai, tretieji disponuoja prisijungimais ir taip toliau. Tų institucijų atsakingų ir imančių duomenų iš Registrų centro yra aibė“, – sakė R. Tamašunienė.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra teigia, jog apie pavogtus gyventojų duomenis turėjo informuoti pats Registrų centras. Savo ruožtu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai.
Prezidentas Gitanas Nausėda situaciją, kai delsta viešinti informaciją apie pavogtus Registrų centro duomenis, ketvirtadienį pavadino bandymu „sušluoti dulkes po kilimu“.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigia, kad laukta prokuratūros pranešimo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą.
Seimo opozicija dėl to inicijuoja parlamentinį tyrimą. Atsižvelgdama į jo rezultatus, neatmeta kelti politinės atsakomybės klausimą.
Prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko iš užsienio pasisavinus Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
(be temos)