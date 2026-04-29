Ministrės akiratyje – pataisos dėl seksualinių nusikaltimų: ketina palaikyti

„Iniciatyva sveikintina, Seime po pateikimo tikrai diskusijos bus platesnės ir Teisingumo ministerija įvertins visus aspektus, nes Baudžiamojo kodekso pakeitimai, be abejo, atkeliaus į Teisingumo ministeriją“, – trečiadienį žurnalistams sakė ministrė.
„(Įstatymo projektas – BNS) bus labai išsamiai išanalizuotas ir atsakyti visi klausimai, ir perteklinių ribojimų galbūt mes atsisakysime, bet ką reikia įtvirtinti, tai tikrai taip“, – pažymėjo R. Tamašunienė.
Ji žadėjo palaikyti projekto pateikimą Seimui, tikėdamasi parlamente plačių diskusijų.
Taip teisingumo ministrė kalbėjo po to, kai grupė parlamentarų trečiadienį pristatė pluoštą Baudžiamojo kodekso pakeitimų, siekiant sumažinti seksualinį priekabiavimą, smurtą, užtikrinti pagalbą nukentėjusiesiems.
„Nenorime sukurti policinės valstybės, nes sutikime, kad visi draudimai ir griežta atsakomybė riboja (...), bet čia mes kalbame apie seksualinius nusikaltimus ir norėtume, kad mūsų visuomenėje tokių bylų arba tokių atvejų būtų kuo mažiau, o aukos būtų ir apsaugotos, ir galimybė kalbėti, kreiptis būtų sudaryta pagal gerąją kitų ES valstybių praktiką“, – teigė teisingumo ministrė.
Ji pripažino, kad keičiantis seksualinių nusikaltimų pobūdžiui, teisės aktuose jie galbūt apibrėžti netiksliai, todėl teismuose sudėtinga tokius nusikaltimus įrodinėti.
Kaip rašė BNS, grupė parlamentarų siūlo sujungti išžaginimą ir seksualinį prievartavimą apibrėžiančius Baudžiamojo kodekso straipsnius, paliekant vieną bendrą pavadinimą – seksualinis prievartavimas, kuris apimtų visus lytinių santykių būdus.
Siūloma pagrindiniu tokio nusikaltimo požymiu įtvirtinti laisvanoriško sutikimo nebuvimą vietoje prievartos panaudojimo žymių ant nukentėjusiojo kūno. Pareiga įrodyti, kad sutikimas buvo, tektų kaltinamajam.
Pakeitimuose taip pat siūloma numatyti, kad fizinė prievarta, grasinimai ją panaudoti, galimybės priešintis atėmimas, pasinaudojimas bejėgiška būkle yra atsakomybę sunkinantys požymiai.
Taip pat siekiama pakeisti Baudžiamojo kodekso straipsnį dėl jaunesnio negu 16 metų asmens viliojimo, nustatant, kad atsakomybė kyla tik už pačių viliojimo veiksmų atlikimą, nereikalaujant, jog kaltininkas imtųsi tolesnių veiksmų susitikimui.
Be to, siūloma ilginti senaties terminą seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus, nustatant nukentėjusiojo 30 metų amžiaus ribą. Dabar už tokius nusikaltimus baudžiamasis persekiojimas galimas iki aukai sueina 25 metai.
Darbo grupės nariai iš socialdemokratų, konservatorių, liberalų bei demokratų „Vardan Lietuvos“ frakcijų yra pakankamai užtikrinti, kad pataisos sulauks kolegų parlamentarų palaikymo.
Iki trečiadienį surengtos spaudos konferencijos Seimo nariams perduota per 44 tūkst. parašų, raginančių keisti teisės aktus.
Informacijos apie seksualinį smurtą centro „Prabilk“ duomenimis, praėjusiais metais užregistruoti 176 kreipimaisi. Tai yra daugiau nei 2024 metais (56) ir 2023 metais (22).
Džinsų diena pradėta minėti 1992 metais Italijoje. Ji gimė kaip atsakas į nutrauktą išžaginimo bylą, argumentuojant tuo, kad nukentėjusioji dėvėjo aptemptus džinsus, kurių esą neįmanoma numauti be jos sutikimo.
Šis nutarimas sukėlė pasipiktinimą ir paskatino protestus.
(be temos)