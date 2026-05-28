Mirė Seimo narys, sportininkas Jevgenijus Šuklinas

Parlamentaras mirė staiga pablogėjus sveikatai. Prieš pusantro mėnesio žiniasklaida skelbė apie tai, kad grįžus po atostogų, kur susirgo virusu, vyrui buvo atlikta operacija dėl išsivysčiusios infekcijos. Taip pat jam buvo diagnozuota plaučių pneumonija.
Savo politiko karjerą J. Šuklinas pradėjo 2014 metais Visagino savivaldybės taryboje, kur dirbo dešimtmetį, 2023 metais laikinai dirbo Visagino meru.
Liberalų sąjūdžiui J. Šuklinas priklausė nuo 2022-ųjų, o į Seimą buvo išrinktas 2024-aisiais.
Parlamentaras buvo išrinktas Nalšios šiaurinėje vienmandatėje apygardoje, tad čia turės būti rengiami nauji Seimo nario rinkimai.
J. Šuklinas gimė 1985 metais Rusijos Glazovo mieste, buvo įgijęs viešojo administravimo magistro laipsnį.
Velionis yra ne kartą užėmęs prizines vietas irklavimo pasaulio čempionatuose, dalyvavo 2012 metų Londono olimpinėse žaidynėse.
Jis taip pat užsiėmė sporto renginių organizavimu, vadovavo asociacijai „Šuklino olimpinis sporto klubas“, kuri remia jaunus sportininkus, organizuoja varžybas ir sportinę veiklą, ruošia profesionalius sportininkus.
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