Mirė žinomas verslininkas Pridotkas

„Šiandien tariame paskutinį „Ačiū“ mūsų valdybos pirmininkui A. Pridotkui. Dėkojame už jo lyderystę, paramą ir kartu nueitą kelią“, – rašoma pranešime.
Pirmasis apie netektį paskelbė portalas Lrytas.lt.
Kaip rašoma Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje, verslininko gyvybė užgeso pirmadienį.
„Anapilin išėjo šių metų vasaros nesulaukęs marijampolietis Alvydas Pridotkas. Išėjo netikėtai, staiga, palikęs suplanuotus darbus ir skaudžios netekties užkluptus ir prislėgtus mus, artimuosius, kolegas ir bendražygius“, – skelbiama „Pro memoria“ pranešime.
Teigiama, kad visą savo gyvenimą A. Pridotkas dirbo prekyboje. Kaip skelbia „Suvalkietis“, Lietuvos pramonininkų konfederacijos (LPK) prezidentas Vidmantas Janulevičius praėjusių metų sausį metiniame konfederacijos renginyje A. Pridotkui įteikė Vytauto Andriaus Graičiūno apdovanojimą „Už ilgametį indėlį į Lietuvos verslo plėtrą ir stiprinimą, už daugiau nei penkis dešimtmečius nuosekliai puoselėtą vadybos kultūrą bei sėkmingą Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdymą, už asmeninį atsidavimą ir išskirtinius pasiekimus vadovaujant „Marijampolės prekyba“ bei kitoms iniciatyvoms, prisidedant prie nacionalinio ekonomikos vystymosi ir kooperacijos tradicijų tęstinumo“.
Taip pat A. Pridotkas buvo medžiotojas, ilgametis „Amalvos“ medžiotojų klubo pirmininkas.
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