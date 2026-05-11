Miške daugelis tai daro net nesusimąstydami: įspėja dėl pasekmių

Lietuvos miškų urėdijos atstovas Marius Ivanauskas pasakė, ką svarbu žinoti kiekvienam, planuojančiam laiką miške.
– Kaip elgtis atsakingai ir nepažeisti įstatymų bei nurodymų?
– Yra priimtos lankymosi miške taisyklės, kur viskas detaliai surašyta, bet, šnekant paprastai, iš tikrųjų reikėtų elgtis taip, kaip savo sode, tada tikrai nekils jokių problemų.
– Teritorijos, kuriose lankymasis yra ribojamas arba draudžiamas – ką jau dabar turėtų žinoti lankytojai?
– Lankytojams draudžiama lankytis rezervatuose, prie karinių objektų ir kitur, kur yra pažymėta, kad lankytis draudžiama, taip pat pasienio juostose. Lankymasis gali būti ribojamas ir savivaldybių sprendimais dėl didelio miškų gaisringumo. Tokiu atveju apie tai skelbiama viešai, žmones informacija pasiekia. Šiuo metu tokių apribojimų dar nėra. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad jeigu vaikštant po mišką ateinate ten, kur vykdomi miško darbai, nereikėtų eiti artyn, nes tai pavojingi darbai ir prie jų eiti draudžiama.
– Kokia atmintinė būtų keturračių ir kitų motorinių transporto priemonių vairuotojams? Į ką reikėtų atsižvelgti?
– Reikia atsiminti, kad miške galima važinėti tik miško keliais. Važinėjimas kvartalinėmis elektros linijomis ar tiesiog po miško paklotę yra draudžiamas, o miško keliais galima laisvai važinėti. Be abejo, reikėtų stengtis negadinti tų kelių.
– Kokia žala daroma miškui važiuojant bekele?
– Jeigu važinėjama pradraskant miško paklotę, suardomas dirvožemio viršutinis sluoksnis, pažeidžiama vandens apytaka, gali prireikti daug metų, kol viskas atsistatys. Atrodytų, vieną kartą pravažiavau – nieko baisaus, bet tas išvažinėtas plotas labai ilgai atsistatinėja.
– Kaip šiukšlinimas miške veikia miško ekosistemą?
– Labai priklauso nuo to, kokios šiukšlės išmetamos. Jeigu tai yra sunkiai besiskaidančios atliekos, pavyzdžiui, padangos, jos ten gulės dešimtmečius ir po truputį nuodys aplinką. Statybinės atliekos – tas pats. Jeigu kalbame apie pavojingas atliekas, gali būti labai smarkiai užteršta ir išnuodyta fauna bei flora.
– Ką turėtų daryti žmogus, pamatęs pažeidimą miške? Kur kreiptis?
– Pats paprasčiausias variantas – jeigu pažeidimas vyksta tuo metu ir yra galimybė, užfiksuoti ar nufotografuoti bent jau automobilio numerį arba jį įsiminti. Tada reikėtų skambinti 112 – visi žino šį numerį. Taip pat galima pranešti artimiausiam Miškų urėdijos padaliniui. Yra ir internetinis tinklalapis „Tvarkau Lietuvą“, kuris pritaikytas tokiems pranešimams pateikti.
– Vienas baisiausių dalykų ir tragedijų miškuose – gaisras. Kaip jų išvengti?
– Reikia elgtis atsakingai. Jeigu stovyklaujame, norime kažką pasikepti, pasišildyti ar tiesiog užsikurti laužą, tai galima daryti tik tam skirtose, pažymėtose vietose. Be abejo, sudegus laužui jį reikia gerai užgesinti – užpilti vandeniu arba žemėmis. Labai svarbu, kad besilankantys miške nenumestų degančių nuorūkų.
– Viena nuorūka gali lemti didžiulį gaisrą, tiesa?
– Taip, be abejo. Maža nuorūka gali sukelti didžiulį gaisrą – gali būti sunaikinta daug hektarų miško, kilti pavojus sodyboms, žmonėms ir gyvūnams.
