Mokykloms – keli tūkstančiai nešiojamų kompiuterių už 4,6 mln. eurų

Tokiam Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) parengtam nutarimui šią savaitę pritarė Ministrų kabinetas.
Šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) patikėjimo teise valdomas turtas – 7271 kompiuteris su priedais – bus perduotas 29-ioms savivaldybėms.
Šią įrangą NŠA įsigijo vykdydama Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Ugdymo priemonės mokykloms“.
Pasak ministerijos, ugdymo įstaigoms buvo nupirkti vidutinio našumo nešiojamieji kompiuteriai su jiems reikalinga papildoma įranga, kad užtikrintų mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas.
„Įgyvendinamo projekto tikslas – gerinti švietimo paslaugų kokybę, aprūpinant efektyviai veikiančias, kuriose mokosi ne mažiau kaip 200 mokinių, bendrojo ugdymo mokyklas laboratorine įranga ir priemonėmis“, – teigiama ŠMSM pateiktoje pažymoje.
BNS rašė, kad panašų sprendimą Ministrų kabinetas priėmė ir liepą.
