Mokytojas Miša Jakobas: XXI amžiaus karuose nebus laimėtojų

– Kaip manote, kodėl pasaulyje tiek daug blogio?
– Priėjau tokią išvadą ir jau ne vienam draugui esu pasakęs, kad XXI amžiuje nugalėtojų kare nebus. Nelaimės nei Iranas, nei Amerika, nei Izraelis, nei Rusija, nei Ukraina. Iškelti vėliavą taip, kaip ji buvo iškelta 1945 m., šiandien jau nebeįmanoma. Būti nugalėtoju šiame kare tiesiog neįmanoma.
– Kodėl šalys kariauja, jei laimėti neįmanoma?
– Vis dar kariaujama, nes diplomatija tebėra palyginti silpna. Kiekviena šalis, valstybė, tauta turi savo ambicijų, ir būtent jos skatina kariauti – galbūt pasiseks.
Aš tik vieno klausiu: kaip valstybių vadovai gali vakare ramiai atsigulti ir miegoti, matydami viską, kas vyksta pasaulyje? Tai totalus griovimas. Daugeliu atvejų žūsta niekuo nekalti žmonės.
Aš tik vieno klausiu: kaip valstybių vadovai gali vakare ramiai atsigulti ir miegoti, matydami viską, kas vyksta pasaulyje?
Turiu tik vieną klausimą: kodėl bepiločiai, raketos, sviediniai krenta ant gyvenamųjų namų, mokyklų? Kodėl? Kas jums, vadai, karininkai, generolai, leido taip elgtis? Jeigu norite kariauti, tam yra karo laukas. Prašome, ten ir išmėginkite savo jėgas – kaip, tarkime, futbolo rungtynėse.
Bet juk taip nevyksta. Matome, kaip verkia vaikai, kurie lieka našlaičiais. Matyt, kažkam tai yra malonu ir suteikia didžiulį pasitenkinimą.
Aš niekaip negaliu suprasti: ar tie vadovai, kurie vadovauja valstybėms, prezidentai, nesupranta, ar nenori suprasti? Kodėl yra toks užsispyrimas, tokie grasinimai? Kodėl valstybės negali ramiai gyventi?
Izraelis sako: „Mes norime ramiai gyventi. Mes negrasinsime, neisime ir nieko nedarysime, bet jūs neapšaudykite mūsų.“ Juk jei grįšime į istoriją, matysime, kad Izraelis niekada nepradeda pirmas. Ne Izraelis deda sprogmenis į autobusus, sprogdina sales, kavines ir restoranus. Kiek yra žuvusių nekaltų žmonių.
– Kažkokiu būdu politikams labiau apsimoka kariauti, nei to nedaryti. Nemanote, kad pasaulis tampa kiemo muštynių vieta?
– Yra nemažai žmonių, kurie lobsta iš karo. Jiems to reikia. Jiems reikia išmėginti ginklus, kuriuos gamina, o tada galima juos reklamuoti ir sakyti, kokie jie galingi.
Iš karų tikrai uždirbami didžiuliai pinigai, kurie nežinia kur nukeliauja ir kas paskui su jais daroma.
– Ką žmogus galėtų padaryti, kad laimės ir užtikrintumo pasaulyje būtų daugiau?
– Jei mūsų įsiklausytų valstybių vadovai, jei mes atvirai kalbėtume, ieškotume tiesos ir padėtume ją surasti, galbūt tie aukšto rango politikai atsižvelgtų į mūsų pastabas.
Juk jie taip pat yra vieni iš mūsų. Jie nėra antžmogiai, o tik žmonės, užimantys vieną ar kitą poziciją. Manau, kad valstybių vadovai turėtų įjungti kritinį mąstymą ir pagalvoti apie tuos žmones, už kuriuos yra atsakingi.
Manau, kad valstybių vadovai yra atsakingi už mus. Jie, aišku, gali įvairiai interpretuoti mūsų sakinius, bet jei jau esi valstybės vadovas, turi galvoti apie tai, kad šalyje įsivyrautų taika, o žmonės galėtų ramiai eiti miegoti.
Visas „Žinių radijo“ interviu – vaizdo įraše:
(be temos)