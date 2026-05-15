Muzikos ir teatro akademija skelbia konkursą rektoriaus pareigoms eiti

Konkurse gali dalyvauti nepriekaištingos reputacijos, pedagoginės ir vadybinės patirties turintys asmenys, kurie turi mokslo arba meno daktaro laipsnį, arba yra pripažinti menininkai.
Pretendentai turi pateikti dokumentus, įrodančius suteiktą mokslo ar meno daktaro laipsnį arba menininko pripažinimą, pedagoginę bei vadybinę patirtį, savo gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą, LMTA vizijos ir veiklos, einant rektoriaus pareigas, gaires (iki 20 tūkst. spaudos ženklų), taip pat deklaraciją dėl nepriekaištingos reputacijos.
Pretendentų dokumentai priimami nuo gegužės 18 dienos iki birželio 30 dienos 16 valandos.
Liepos 7 dieną pretendentų sąrašas bus paskelbtas LMTA interneto svetainėje, o rugpjūčio 26-ąją numatomas atviras akademijos senato posėdis, skirtas pretendentų į rektoriaus pareigas susitikimui su senato nariais, diskusijoms dėl pretendentų tinkamumo eiti rektoriaus pareigas.
Rektoriaus rinkimai įvyks rugpjūčio 27 dieną, LMTA tarybos posėdžio metu. Akademijos bendruomenė apie rinkimų rezultatus bus informuota rugpjūčio 28 dieną.
Rektorius renkamas penkerių metų kadencijai. Naujai išrinkto rektoriaus kadencijos pradžia – spalio 1 dieną.
Rektoriaus atlyginimas nustatomas pagal LMTA tarybos patvirtintą darbo apmokėjimo tvarką, taikant 20–32 koeficientą pagal vadovaujamo darbo patirtį, o kadencijos metu papildomai gali būti skiriamos priemokos ir premijos.
Nuo 2021 metų LMTA vadovauja muzikologė Judita Žukienė.
