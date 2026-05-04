Naujas poligonas – naujos problemos: vietiniai įžvelgia grėsmę

Aplink Kapčiamiestį – nė gyvos dvasios. Sako, jog dėl ramybės poilsiautojai čia ir važiuoja.
„Virš 20 sodybų nuomojamų, o baidarininkų įmonių apie 16. Tai mes savaitgalį sugeneruojame visi apie 2 tūkstančius poilsiautojų – baidarininkai ir apgyvendintojai. Atvažiuoja pagrindiniai klientai iš didmiesčių – Vilniaus, Kauno, Marijampolės, Alytaus“, – sakė kaimo turizmo sodybos šeimininkas Arūnas Palačionis.
Arūnas savo sodybą nuomoja 18 metų. Užsidaryti neplanuoja, tačiau klausimų, kaip bus toliau, – daug.
„Nuo šaudymo zonos – pusantro kilometro. Daugiausia klausinėja dėl baidarių plaukimo – kaip bus, ar jie galės ten stovyklavietėje kažkur apsistoti“, – pasakojo A. Palačionis.
Po dvejų metų vaizdas jau bus visai kitoks. Kapčiamiestyje bus poligono teritorija, kurioje treniruotis galės iki 5 tūkstančių karių. Kad miestelis atgis, kaip, pavyzdžiui, Pabradėje, Arūnas netiki.
„Todėl, kad ten gyvena kareiviai, ten Pabradėje, o čia atvažiuos tik treniruotis“, – aiškino A. Palačionis.
Tuo pat metu Vilniuje rikiuojasi aukščiausi šalies politikai, kariuomenės vadas. Prezidentas pompastiškai pasirašo Seimo praėjusią savaitę priimtą įstatymą.
„Na ką gi, darbas įpusėtas, tačiau dar nebaigtas“, – sakė prezidentas G. Nausėda.
G. Nausėda pats lankėsi Kapčiamiestyje ir dėl poligono kalbėjosi su gyventojais.
„Kapčiamiesčio poligono įstatymo priėmimas, greta įsipareigojimo skirti 5,38 proc. BVP, yra du svarbiausi valstybės saugumui sprendimai, priimti per nepilną pusmetį“, – teigė G. Nausėda.
Žadėjo, kad vietos verslas nenukentės, kad gyventojams bus tinkamai atlyginta už nepatogumus.
„Kapčiamiesčio poligonas yra gyvybiškai svarbus nacionalinei divizijai suformuoti ir efektyviam karių rengimui užtikrinti“, – sakė prezidentas.
Iš tiesų sutarta, jog tiems, kuriems teks išsikraustyti, valstybė sumokės ne tik už nekilnojamąjį turtą, bet kompensuos ir moralinę žalą – kiek daugiau nei 50 tūkstančių eurų už sodybą.
Tiems, kurie galės rinktis parduoti savo turtą valstybei ar ne, už moralinę žalą papildomai bus atlyginta 25 tūkstančiais eurų.
„Mes gyvename poligono ribose. Nesikraustysime, prie ežero gyvename“, – kalbėjo gyventojas.
Vis dėlto gyventojai sako, kad buvo išduoti.
„Ta valdžia tikrai nežiūri į žmogų“, – teigė gyventoja.
„Nusivyliau Lazdijų mere“, – sakė gyventojas.
„Nusivylimas yra, mūsų valdžia išvis nusivylimas yra“, – kalbėjo kitas gyventojas.
„Vyrai turi spręsti apie karą, o moterys – apie vaikus“, – kalbėjo vyras.
Gyventojų turtą perimti planuojama kitų metų viduryje. Tada prasidės miško kirtimas, projektavimo darbai. Valdžia gyventojams žada investicijas, kad ir seniai remonto nemačiusius kelius. Anot G. Nausėdos, dabar svarbiausia laikytis duotų pažadų.
„Valstybė privalo atiduoti moralinę skolą savivaldybėms ir imtis papildomų veiksmų savivaldybių gyventojų gyvenimo sąlygų gerinimui“, – teigė G. Nausėda.
Tačiau gyventojų nei lygus asfaltas, nei naujas apšvietimas neguodžia.
„Jie dar ten, kur žadėjo, nepadarė kituose poligonuose. O apie mus dar tik ruošiasi“, – kalbėjo A. Palačionis.
Beje, prezidentas naują poligoną siūlo pavadinti XIX a. sukilėlių karinių pajėgų kapitonės Emilijos Pliaterytės vardu. Ji palaidota Kapčiamiesčio kapinėse.
