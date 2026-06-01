Naujausia orų prognozė: atplūs laukta šiluma

„Prasidėjus kalendorinei vasarai atplūs ir taip laukta didesnė šiluma. Tiesa, naują savaitę prognozuojamos ir vasariškos liūtys“, – skelbė sinoptikai.
Pirmadienį debesuota su pragiedruliais. Kai kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, Kuršių nerijoje 16–18 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 5–10 m/s. Temperatūra naktį 8–13, dieną 20–25, pajūryje 16–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienį kai kur trumpai palis. Vėjas pietų, pietryčių, naktį 4–9 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 10–15, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Gegužės 29 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, iki 16 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse 8–17, ežeruose – 10–16, Kuršių mariose – 14–15, Baltijos jūroje – 11–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 ir daugiau laipsnių.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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