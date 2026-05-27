Naujausia orų prognozė: pūs vėjas, bus vėsiau, palis

„Ateinančiomis dienomis pūs vėjas, bus vėsiau, vietomis trumpai palis. Savaitgalį nurimus vėjui šiek tiek atšils“, – feisbuke skelbė meteorologai.
Trečiadienį vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s. Aukščiausia temperatūra 15–20, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 13–18 laipsnių šilumos.
Penktadienio dieną kai kur trumpai palis. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 15–20, Kuršių nerijoje 12–14 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpai palis. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį 3–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 5–10, dieną 16–21, kai kur 13–15 laipsnių.
Sekmadienį vietomis trumpai palis. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 6–11, dieną 17–22, pajūryje 13–16 laipsnių.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje turėtų išlikti panašūs orai“, – prognozavo tarnyba.
Hidrologinė situacija
Gegužės 26 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 35 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Vandens temperatūra upėse 8–19, ežeruose – 10–19, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 12–14 laipsnių šilumos.
Maudynėms komfortiška temperatūra laikoma 18 laipsnių šilumos ar daugiau.
Informaciją apie hidrologinės sausros sąlygas rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
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