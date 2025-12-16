Nauju poligonu patenkinti ne visi: žmonės tiesiog apakę

Kapčiamiestis – nedidelė gyvenvietė Lazdijų rajone, esanti 10 km nuo Lenkijos sienos ir 7 km nuo Baltarusijos.
„Čia Suvalkų koridorius, strateginė vieta, bet ką aš žinau“, – svarstė gyventojas.
Vyras teigė, jog šią vietą reikia saugoti.
„Be abejonės“, – į žurnalistės klausimą, ar yra nerimo atsakė kita gyventoja.
„Ukrainoje apie 70 milijonų gyventojų, ten vyksta karas, ten chaosas, o čia su 2 milijonais. Nežinau, ką jie čia tokio įsteigs, kad apsigintų“, – abejojo gyventojas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Valstybės gynimo taryba nusprendė, kad būtent šiose apylinkėse atsiras naujas brigados dydžio poligonas.
„Lietuvos kariuomenės vertinimu, kariniu ir Lietuvos saugumo užtikrinimo požiūriu pasirinkta teritorija yra pati tinkamiausia – tai vadinamojo Suvalkų koridoriaus dalis, besiribojanti su Lenkija ir Baltarusija“, – aiškino Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis.
Kapčiamiestyje gyvena šiek tiek daugiau nei 600 žmonių. Per pratybas karių čia bus kone aštuonis kartus daugiau – vienu metu poligone treniruotis galės iki 5 tūkst. karių.
„Tai yra 14 tūkstančių 600 hektarų“, – nurodė D. Matulionis.
„Numatyta ir šaudymo pratyboms skirta dalis – bus įrengtos šaudyklos. Tačiau tai tik dalis poligono, kita dalis bus skirta manevrams ir treniruotėms“, – paaiškino krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Tokiomis naujienomis patenkinti ne visi.
„Žmonės labai priešinasi, labai nenori, kad čia būtų. Miškus kerta, viską naikina – liks dykuma“, – piktinosi gyventojas.
„Kai Baltarusijoje vyksta mokymai, juos jau girdime pas mus. O čia būtų beveik vietoje. Net neįsivaizduoju“, – kalbėjo kita gyventoja.
„Aš žinau, kad saugiau bus“, – tikino gyventojas, atsakęs, kad abejonių nėra.
Valdžia sprendimą priėmė, nors diskusijų su vietos gyventojais dar nepradėjo.
„Keli asmenys taryboje nusprendė daryti poligoną. Gyventojų nuomonė neįdomi. Niekas neatsiklausė. Jie nusprendė savo nuožiūra – jiems palanku, gal pasipelnys“, – sakė gyventojas.
„Artimiausiu metu į susitikimą su bendruomene ir visais, kuriems ši tema aktuali, atvyks tiek Krašto apsaugos ministerijos, tiek kitų ministerijų atstovai“, – žadėjo Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė.
Vietos naujam poligonui ieškoma jau seniai, tačiau tokia kaimynystė dažniausiai nepageidaujama.
„Gyventojams dažnai neaišku, koks bus režimas, ką jie galės daryti, kokie apribojimai bus taikomi“, – sakė Jurbarko rajono meras Skirmantas Mockevičius.
„Kad kareiviai bus – nieko tokio. Bet kad miškus naikins. Labai miškingą vietą išsirinko, visus miškus iškirs ir padarys dykumą“, – nerimavo gyventojas.
„Žmonės tiesiog apakę – kitaip nepasakysi“, – pridūrė kitas gyventojas.
„Turime dėti pastangas, kad būtume laisvi – tai turime daryti visi. Kraštas gražus, miškingas, bet, kiek man žinoma, planuojamas poligonas nėra susijęs su plynais kirtimais ar tomis grėsmėmis, apie kurias dažnai girdime“, – aiškino A. Miškinienė.
Be naujo poligono Lazdijų rajone, Valstybės gynimo taryba nusprendė padvigubinti ir jau esančio Tauragės poligono plotą. Jis plėsis Jurbarko savivaldybės kryptimi, tačiau bus mažesnis nei naujai planuojamas.
„Teritorija yra miškas, valstybinė žemė, todėl nebus jokio žemės paėmimo – viskas turėtų vykti greičiau“, – teigė S. Mockevičius.
Nauji poligonai yra itin svarbūs siekiant atkurti diviziją. Tiek Lietuvos, tiek sąjungininkų kariams treniruotis šalyje jau seniai trūksta vietos, o netrukus dar atvyks ir Vokietijos brigada.
„Turime užtikrinti ne tik sąjungininkų buvimą ir gyvenimą Lietuvoje, bet ir galimybes jiems kokybiškai treniruotis“, – pabrėžė R. Kaunas.
„Tikriausiai trūksta paaiškinimo, kad alternatyvų nėra. Jei norime, kad valstybė ir šių teritorijų gyventojai būtų saugūs, tai turime priimti tokius sprendimus“, – sakė S. Mockevičius.
Įrengti naują ir praplėsti jau esamą poligoną ketinama iki 2030 metų. Tai kainuos 150 milijonų eurų.
Nors savivaldybės dažnai kratosi poligonų kaimynystės, jie neretai tampa impulsu atokiems regionams atsigauti.
Kaip pavyzdį prezidento patarėjas pateikė Pabradę.
„Švenčionių savivaldybėje viena picerija per vieną dieną pardavė 500 picų – akivaizdu, kad poligono buvimas naudingas paslaugų sektoriui“, – pasakojo D. Matulionis.
Mainais už poligoną Lazdijų ir Jurbarko savivaldybėse bus tvarkomi keliai, kur reikia – įvedama elektra, gerinamos sveikatos paslaugos, skatinamos investicijos. Vien dėl poligonų čia turėtų atsirasti apie 100 naujų darbo vietų.
