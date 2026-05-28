Nausėda prakalbo griežtai: tai buvo ne vagystė, o ataka prieš Lietuvą

Trečiadienį premjerė kartu su trimis ministrais pristatė veiksmus po Registrų centro skandalo.
„Ne vieną kartą apie spragas buvo įspėtas ne tik Registrų centras, bet ir kitos institucijos, kad jas reikia kuo greičiau taisyti. Tačiau atsitiko taip, kaip atsitiko“, – komentavo politikė.
Už valstybės registrų valdymą atsakinga Teisingumo ministerija, tačiau ministrės pas premjerę nebuvo.
„Susitikome su ministrais, kurie tiesiogiai įtraukti į procesą“, – tvirtino ministrė pirmininkė.
Premjerė su ministrais vardijo, kas daroma, kad panašios duomenų vagystės nesikartotų, tačiau naujų idėjų nebuvo girdėti.
„Eilė darbų: ir slaptažodžių keitimas, ir paskyrų apsauga, ir dvigubas autentifikavimas įdiegtas. Tam papildomų pinigų nereikėjo“, – aiškino I. Ruginienė.
Dvigubas autentifikavimas – jau sena, elementari apsaugos priemonė. Net jei sukčiai pavogtų slaptažodį, prisijungimą reikėtų papildomai patvirtinti. Tiesa, iki šiol to nebuvo ne tik Registrų centre.
„Startuoja dviejų faktorių autentifikavimo įrankis, kuris užtikrins, kad tokie atvejai ateityje nepasikartotų“, – tikino ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Dešimtmečio senumo priemones atranda ir Vidaus reikalų ministerija.
„Tam, kad būtų naudojama dviguba autentifikacija, procesas juda į priekį“, – teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Negana to, iš Vyriausybės skambėjo ir klaidinga informacija apie tariamas investicijas į kibernetinį saugumą.
„12 mln. eurų skirta iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos“, – kalbėjo premjerė.
Apie tai, kad tai melas, kalbėjo buvęs ekonomikos ministras.
„Čia yra netiesa“, – sakė Seimo narys Lukas Savickas.
Ekonomikos ir inovacijų ministerija privalo mokėti Registrų centrui už tai, kad šis teikia duomenis kitoms valstybės įstaigoms. Tiesa, ministerija delsia atsiskaityti, tad 12 mln. eurų yra ne investicija, o ministerijos skola Registrų centrui. Be to, ministerija pervedė 12 mln. eurų, tačiau dar tiek pat lieka skolinga.
„Tai nėra jokios investicijos į technologinę pažangą, o vėluojantis atsiskaitymas už suteiktas paslaugas“, – neslėpė L. Savickas.
Dar penktadienį, kai prokurorai po dviejų mėnesių nusprendė nebeslėpti ir viešai pranešti apie duomenų vagystę iš Registrų centro, atsistatydinti teko Registrų centro vadovui. Tačiau skandalui nerimstant, atleidimų gali būti ir daugiau.
„Atėjo ir atsakomybės klausimas. Lygiai taip pat atsakingas ir Migracijos departamentas. Dėl to ministras sakė, kad vyksta vidinis tyrimas“, – komentavo I. Ruginienė.
Migracijos departamentas neapsaugojo slaptažodžių, nes per jį buvo vogti duomenys, tačiau direktorę ministras gina. Esą ši dirbti pradėjo tik sausį, kai jau buvo pradėti vogti duomenys.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Informacijos ir ryšių departamentas taip pat užtikrina priežiūrą ir sistemų funkcionalumą, tad reikia vertinti dviejų departamentų veiklą“, – aiškino V. Kondratovičius.
Ekonomikos ministras ydingu vadino dabartinį finansavimo modelį – esą Registrų centras ima mokestį už kiekvieną išduotą pažymą, todėl jam apsimoka, kad Migracijos departamentas ar kita įstaiga jų imtų kuo daugiau.
„Pirma dedamoji – ydinga sistema“, – sakė jis.
Negana to, anot ministro, tokios įmonės kaip Registrų centras apskritai neturėtų rūpintis serverių priežiūra. Pasak jo, visas svarbiausias valstybės sistemas turėtų tvarkyti viena tam skirta įstaiga.
„Aš matau poreikį, bet čia net ne finansų klausimas. Tinkamai atlikus valstybės IT sektoriaus konsolidaciją, manau, labai daug sutaupytume, nes nereikėtų daugybės sistemų, sistemėlių, posistemių“, – tvirtino E. Grikšas.
Tiesa, apie planus keisti finansavimą ir sistemų priežiūrą šiuo metu nekalbama.
Prezidentas G. Nausėda savo ruožtu teigė, kad tai nėra tik duomenų vagystė, o organizuota kibernetinė ataka prieš Lietuvą.
„Priešiškų valstybių veikla – tokių požymių yra, tačiau tai niekaip neatleidžia nuo atsakomybės čia esančių institucijų“, – neslėpė jis.
Prezidento vertinimu, Lietuvai padaryta didelė žala. Valstybės įstaigos keturis mėnesius nematė, kad svarbiausi gyventojų duomenys buvo siurbiami į priešišką šalį.
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