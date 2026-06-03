Nepaisant STT kritikos, Seimo komitetas – prieš pareigūnų rotaciją muitinės postuose

Konservatoriai Mindaugas Lingė ir Agnė Bilotaitė siūlė rotacijos klausimus palikti muitinės vadovui – jis nustatytų postų pareigūnų rotacijų tvarkas. Komitetas tokiam siūlymui nepritarė: po keturis komiteto narius buvo už bei prieš, o du susilaikė.
STT vertinimu, rotacija yra viena korupcijos prevencijos priemonių, padedančių mažinti ilgalaikių neformalių ryšių tarp pareigūnų ir kontroliuojamų subjektų riziką.
Seime naujos redakcijos Muitinės įstatymo pataisoms yra pritarta po svarstymo – liko paskutinis balsavimas.
Projektu siūloma atsisakyti muitininkų (išskyrus postų vadovų ir jų pavaduotojų) darbo vietos periodinio keitimo – muitinės pareigūnai bus priskiriami prie konkretaus posto.
M. Lingės teigimu, muitininkų rotacija tarp muitinės postų yra svarbi korupcijos rizikų valdymo priemonė.
„Tą priemonę turėjom ir dabar naujajame įstatyme nebelieka, motyvuojant tai, kad tai yra daugiau profesinių sąjungų susitarimas, siekiant pareigūnams patogesnių darbo sąlygų“, – komitete pristatydamas savo siūlymus teigė M. Lingė.
„Šiuo atveju turime du vertybinius ginčus – ar yra pareigūnų patogumas, ar vis dėlto yra rizikos, kurios kyla ilgai pareigūnams dirbant vienoje vietoje“, – pridūrė parlamentaras.
„Aušrietis“ Dainoras Bradauskas įsitikinęs, kad didesnė rotacija padėtų suvaldyti kontrabandą.
„Atsiminkime, kokiomis sąlygom ir kokiu laikmečiu gyvename. Esame rytinė Europos Sąjungos siena, per kurią kontrabanda tiesiog veržiasi ir iš tikrųjų reikia minimizuoti sąlygas sisteminei korupcijai, o tos sąlygos nevykdant rotacijos jos nori ar nenori atsiranda ir susidursime su didele rizika“, – teigė jis.
Tuo metu „valstietis“ Valius Ąžuolas siūlė atidėti pataisų dėl rotacijos įsigaliojimo terminą.
„Ar nereiktų įgyvendinimą atidėt bent jau pusmečiui, ateitų naujas muitinės vadovas, kuris turės tą reformą daryti ir susipažinęs gal irgi turės savo įžvalgų, ką galima tobulinti“, – siūlė V. ĄŽuolas.
Tuo metu komiteto pirmininkas Algirdas Sysas mano, kad komitete numatomos permainos muitinės sistemoje yra ne kartą aptartos ir diskusijų dėl rotacijos nekilo.
„Nė viena kita tarnyba rotacijų nedaro. (...) Yra sąlygos, kai gali stebėti online visą darbą bet kurio pareigūno. Pakabink kamerą ant krūtinės, ką daro policininkai“, – siūlė išeitį jis.
A. Syso teigimu, nustačius rotacijos reikalavimus, daug muitininkų bus atskirti nuo šeimos gyvenamos vietos: „Daug šnekame apie šeimą, kad žmogus galėtų dalyvauti šitame procese, bet galime lengva ranka nusiųsti savaitę į dvi už dviejų ar trijų šimtų kilometrų.“
Jis, be kita ko, įspėjo, kad rotacija galima manipuliuoti, norint muitininkais atsikratyti dėl vienos ar kitos priežasties.
„Bet kokioje tarnyboje šita priemonė gali būti panaudojama kaip sankcija sąžiningai dirbančiam arba prieštaraujančiam vadovui. Čia labai lengva, nes vadovas nusprendžia, ką reikia kur nusiųsti“, – tvirtino A. Sysas.
Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkė Leokadija Daujotaitė kėlė klausimą, kaip būtų kompensuojamas muitininkams atvykimas iki darbo vietos, apgyvendinimas, jeigu rotacijos metu jam į tarnybą tektų vykti toli nuo namų.
Pasak jos, dabar kompensacija už kurą nesiekia nė trečdalio, o už asmeninio transporto amortizaciją nesumokama.
Seime priešpaskutiniame pataisų svarstyme dėl pertvarkos muitinėje buvo kilę abejonių dėl pareigūnų rotacijos naikinimo.
Liberalas Vitalijus Gailius teigė neturintis atsakymo į klausimą, ar rotacijos naikinimas atsirado netyčia, ar tam, kad būtų eliminuotas toks korupcijos prevencijos įrankis.
(be temos)