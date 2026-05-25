NŠA: lietuvių kalbos ir literatūros kalbėjimo rezultatai – geriausi per pastaruosius trejus metus

„Išplėstiniu kursu egzaminą laikiusių mokinių surinktų taškų vidurkis siekia 15,4 taško iš 20 galimų. Tai yra geriausias rezultatas per pastaruosius trejus metus, kai valstybiniai brandos egzaminai buvo išskaidyti į dvi dalis, laikomas III ir IV gimnazijos klasėse“, – pranešime cituojamas NŠA vadovas Simonas Šabanovas.
Praėjusiais metais rezultatų vidurkis buvo 14,3 taško, o užpernai – 15,1 taško.
Pirmosios lietuvių kalbos ir literatūros išplėstinio (A) kurso egzamino dalies bendras taškų vidurkis siekia 15,4 taško, bendrojo (B) kurso – 11,3 taško.
Egzamine dalyvavo daugiau nei 29,1 tūkst. mokinių, iš kurių egzaminą A kursu laikė 19,3 tūkst., B kursu – 9,8 tūkst.
„Taigi egzamino rezultatai parodė, kad mokiniai, kuriems pasitaikė viešumoje įvardinti kaip itin sudėtingi tekstai, statistiškai gavo tuos pačius įvertinimus kaip ir mokiniai, kurie kalbėjo pagal kitus tekstus. Temų specifiškumo įtaka surinktam kandidato taškų skaičiui sudaro tik apie 1,4 proc.“, – teigė S. Šabanovas.
Mokinių, kuriems teko atlikti egzamino užduotį pagal viešojoje erdvėje diskusijas sukėlusią R. Šerelytės teksto „Svarbusis ilgesys“ ištrauką, bendras rezultatų vidurkis siekia 14,9 taško, jis artimas viso egzamino rezultatų vidurkiui.
Pagal šį tekstą kalbėjo 377 mokiniai.
NŠA vadovo teigimu, vertinimą lėmė ne tekstas ar tema, o kiekvieno mokinio pasirengimas: kaip jis supranta tekstą, geba analizuoti, kritiškai vertinti ir argumentuotai aptarti publicistinius tekstus pagal pateiktas užduotis.
Lietuvių kalbos ir literatūros A ir B kursų egzamino pirmosios dalies užduotį sudarė kalbėjimas ir diskusija su pokalbį palaikančiu vertintoju. Elektroninėje užduoties atlikimo sistemoje mokiniui buvo pateiktas tekstas su keliais nukreipiamaisiais klausimais ir užduotimis: pristatyti perskaitytą tekstą, apibūdinti jo tematiką, išsakyti savo požiūrį į keliamas problemas.
Šiais metais pasiruošimo atsakinėjimui laikas buvo pailgintas 5 minutėmis ir mokiniai galėjo ruoštis 25 minutes.
Maksimalus galimas taškų skaičius – 20 taškų. Individualus pirmosios egzamino dalies rezultatas skaičiuojamas individualiai gautą taškų skaičių dauginant iš 1,5 koeficiento. Pirmoji egzamino dalis sudaro 30 proc. galutinio viso egzamino įvertinimo.
2026 metų valstybinio brandos egzamino išlaikymo riba – 25 taškai. 44 proc. mokinių, kurie laikė egzaminą išplėstiniu kursu, ir 14 proc. mokinių, kurie laikė bendruoju kursu, jau yra surinkę egzaminui išlaikyti reikalingą taškų sumą.
Individualius rezultatus mokiniai gali pasitikrinti savo mokykloje ir prisijungę prie Valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų demonstravimo ir rezultatų skelbimo sistemos.
Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pirmoji dalis nėra perlaikoma. Apeliacija teikiama po abiejų viso valstybinio brandos egzamino dalių.
Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antroji dalis vyks birželio 1 dieną.
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