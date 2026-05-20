 Nurodė, kur kariuomenė su tarnybomis tęsia drono paiešką

Apklausinėja gyventojus
2026-05-20 18:22
BNS inf.

Lietuvos kariuomenė su kitomis tarnybomis trečiadienio vakarą tęsia drono paiešką tikėtinoje nukritimo teritorijoje Alytaus apskrityje.

Nurodoma, jog paieška vykdoma Druckūnų, Marcinavos, Babriškių ir Gudžių apylinkėse.

Čia – apklausiami vietos gyventojai, apžiūrimos teritorijos, tikrinami galimi radiniai.

Teigiama, kad radus objektą, pirmiausia būtų izoliuojama radinio vieta, o tolesni veiksmai būtų atliekami pagal nustatytas procedūras.

Lietuvoje trečiadienio rytą buvo paskelbtas gyventojų perspėjimas dėl galimo bepiločio orlaivio patekimo į šalies oro erdvę, kiek vėliau kontaktas su objektu buvo prarastas, todėl organizuota tikėtinų vietovių patikra ir paieška galimo kritimo rajone.

Galimas drono nuolaužas pastebėję gyventojai raginami nesiartinti prie radinio, jo neliesti ir nebandyti perkelti. Prašoma nedelsiant pranešti telefonu 112, nurodant kuo tikslesnę vietą.

