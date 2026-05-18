Oficialiai uždaroma Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

Lietuva tapo pirmąja pasaulyje šalimi, visiškai sutvarkiusia tokią saugyklą pagal aukščiausius tarptautinius saugos standartus, teigia ją valdžiusi ir uždariusi Ignalinos atominė elektrinė (IAE).
Renginyje dalyvaus energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas ir IAE vadovas Linas Baužys. Jame pirmą kartą viešai bus pristatytas visiškai užbaigtas saugyklos uždarymo projektas.
Kaip rašė BNS, saugyklos uždarymo darbai baigti balandį – iš buvusios saugyklos rūsio išimtos atliekos, išmontuotos užterštos konstrukcijos – jos išvežtos į IAE toliau tvarkyti.
Buvusi saugykla buvo įrengta Širvintų rajone, Bartkuškio miške, maždaug 7 km į šiaurės vakarus nuo Maišiagalos ir apie 30 km nuo Vilniaus. Ji buvo įrengta trijų metrų gylyje esančiame 200 kubinių metrų tūrio gelžbetoniniame rūsyje, kuris buvo išmontuotas.
Joje 1963–1989 metais kauptos neišrūšiuotos panaudotos radioaktyviosios atliekos iš pramonės įmonių, medicinos ir mokslo įstaigų bei karinių dalinių – iš viso apie 114 kubinių metrų atliekų. 1989 metais saugykla uždaryta ir užkonservuota.
