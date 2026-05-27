Palaiko griežtesnę atsakomybę už nepilnamečių traukimą į prostituciją, didelę žalą gamtai

„Šiais pakeitimais siekiame užtikrinti, kad mūsų teisinė sistema neatsiliktų nuo realių iššūkių – tiek aplinkosaugos srityje, tiek kovojant su sunkiomis nusikalstamomis veikomis, tiek saugant pažeidžiamiausius asmenis. Tai nuoseklus žingsnis stiprinant teisės viršenybę ir visuomenės apsaugą“, – pranešime cituojama teisingumo ministrė Rita Tamašunienė.
Kaip skelbia ministerija, siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją, suvienodinant laisvės atėmimo bausmės ribas su atsakomybe už panašaus pobūdžio nusikaltimus, susijusius su nepilnamečių išnaudojimu.
Taip pat į Baudžiamąjį kodeksą siūloma įtraukti naujas nusikalstamas veikas, susijusias su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtu prekių ar produktų pateikimu rinkai ar eksportu, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu, už kurį būtų numatyta griežta atsakomybė – iki dešimties metų laisvės atėmimo bausmė.
Be kita ko, numatomas pavojingas disponavimas cheminėmis medžiagomis, įskaitant gyvsidabrio ir jo junginių naudojimą, gamybos, saugojimo, importo ar eksporto reikalavimų pažeidimus.
Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimais siekiama užtikrinti didesnę prekybos žmonėmis aukų apsaugą, numatant, kad asmenys, kurie būdami išnaudojimo aukomis buvo priversti daryti administracinius nusižengimus, būtų atleidžiami nuo administracinės atsakomybės.
Tuo metu Kriminalinės žvalgybos įstatymo pakeitimais siekiama sudaryti sąlygas efektyviau taikyti kriminalinės žvalgybos priemones tiriant pavojingiausias nusikalstamas veikas aplinkos apsaugos srityje, užtikrinant proporcingų ir veiksmingų tyrimo priemonių taikymą.
Po Vyriausybės palaikymo siūlomiems pakeitimams, kad jie įsigaliotų, dar turės pritarti Seimas.
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