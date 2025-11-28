Panevėžyje suspindo Kalėdų eglė

„Šį vakarą prasideda metas, kai stipriausiai jaučiame bendrystę, dėkingumą ir tikėjimą gerumu. Miestas tuoj nušvis, ir tai bus ne tik eglutės žiburiai – tai bus mūsų visų šviesa, kurią kiekvienas nešame savo širdyje. Kiekviena šeima, kiekvienas vaikas, kiekvienas šventinis žiburys primena: Panevėžys yra stiprus tada, kai esame drauge. Ačiū jums visiems, kad kuriate Panevėžį tokį, kokį jį matome šiandien – švytintį, jaukų ir vieningą. Panevėžys. Kaip mes“, – visus susirinkusius į šventę pasveikino Panevėžio miesto merė Loreta Masiliūnienė.
Šventinio renginio metu buvo pristatyta teatrinė kompozicija „Gerumo skrynelė“, kurią atliko Kazimiero Paltaroko gimnazijos teatro studijos „DramaZgis“ mokiniai. Programą papildė šokio ir kūrybos studija „Erdvė“. Šiemet Kalėdų Senelį į Laisvės aikštę palydėjo Panevėžio bėgimo klubo nariai. Vakaro kulminacija – miesto eglės įžiebimas – buvo lydimas lazerių šou, šventinės muzikos ir Justino Jaručio koncerto.
Šventinės dūzgės – visą gruodį
Nuo lapkričio 29 d. iki gruodžio 28 d. prie Panevėžio eglės vyks šventinės dūzgės, kurių metu bus galima pasigaminti kalėdinių dekoracijų namams, dekoruoti kalėdinį žaisliuką, dalyvauti aromaterapijos edukacijoje ir kituose kūrybiniuose užsiėmimuose.
Prie Panevėžio eglės netrūks ir pasirodymų, kuriuos surengs Panevėžio kultūros centras, vyks susitikimas su meškutėmis, elfais ir kitais personažais. Gruodžio 4 d. nuo 17 iki 19 val. atvyks „Elektrum“ vilkikas, koncertuos grupė „Biplan“. Gruodžio 18 d. nuo 17 iki 19 val. mažųjų lauks pats Kalėdų Senelis, o gruodžio 28 d. nuo 16 val. skambės kalėdinės giesmės. Daugiau informacijos – www.pankultura.lt.
Šventiškai pasipuošęs Panevėžys miestiečius ir svečius džiugins iki 2026 m. sausio vidurio. Gyventojai kviečiami ateiti, pajusti ir drauge kurti žiemos šilumą – tokią, kokia yra ir pati bendruomenė. Panevėžys. Kaip mes.
