Pareigūnų trūkumas nemažėja: Šiauliai stato naują komisariatą

Iš miesto centro visi pareigūnai persikels dirbti į miesto pakraštį.
„Pareigūnams tikrai reikia, bet mums tai patogiau, kai centre. Nu, kur mes dabar ten į tą Purieną plauksim“, – svarstė praeivė.
„Norėtųsi, kad centre būtų. Aš dirbu su vaikais, tai man labai aktualu edukacijos, kad viskas čia šalia, čia pat“, – sakė gyventoja.
Naujoje vietoje atsiras daugiau nei 5 tūkstančių kvadratinių metrų administracinis pastatas su ūkinės ir sporto paskirties patalpomis. Komisariate galės dirbti daugiau nei 200 policijos pareigūnų. Taip pat bus įrengtos automobilių stovėjimo aikštelės.
„Dabar pareigūnų sąlygos yra tikrai ne kokios, tikrai galima drąsiai pasakyti. Trūksta ir parkavimo vietų centre, kabinetai yra dideli. Pastatas reikalauja labai didelių išlaidų šildymui, remonto, kadangi pastatas yra senas“, – teigė Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Marius Jablonskas.
2025 metais Lietuvoje trūko beveik 2 tūkstančių policijos pareigūnų. Didžiausias trūkumas jaučiamas didmiesčiuose – Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Tačiau tuščių darbo vietų pilna ir rajonuose.
„Kitą kartą eini ir matai, kad gatvėse būdavo, kas nors kontroliuoja, dabar nieko šito nėra. Nežinau, man norėtųsi saugumo“, – kalbėjo moteris.
Anot vidaus reikalų ministro, infrastruktūra pagerins darbo sąlygas, tačiau priduriama, kad dalies komisariatų būklė Lietuvoje yra prasta. Be investuotojų, vien iš valstybės biudžeto rekonstruoti patalpų nepavyktų.
„Jeigu nėra tokių projektų kaip čia arba nėra Europos Sąjungos investicijų, tai tas turtas būtų labai nekoks, galima taip sakyti. Tikrai yra ką gerinti policijoje ir, kaip bebūtų keista, turime ir prie Vilniaus, kalbant apie mūsų kriminalinio biuro pastatą“, – aiškino vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Į statybas investuoti turėjo specialiai šiam projektui įsteigta „BaltCap“ bendrovė „Safe community“, tačiau viskas įstrigo, kai vienas „BaltCap“ partneris pralošė 40 milijonų įmonės pinigų. Tačiau po ilgų paieškų pavyko rasti naujus investuotojus.
„Kam bėdos, kam galimybės, tai mūsų investuotojams buvo galimybės. Problemos šitoje vietoje tikrai išsisprendė, tai manau, kad galite būti ramūs ir laukti komisariato atidarymo“, – sakė „Nter Asset Management“ generalinis direktorius Mantas Skipitis.
Nors vidaus reikalų ministras viliasi, kad geros darbo sąlygos padės pritraukti pareigūnų, šiauliečiai mano, kad problemą išspręstų tik padidintas darbo užmokestis.
„Valstybė mūsų nemyli. Atlyginimai, apranga“, – teigė moteris.
„Mano sūnus dirbo policijoje, tai išėjo. Pagrindinis aspektas – padidintų atlyginimus. Darbas yra sunkus, atsakingas, naktimis ir su ginklu, o atlyginimas – tik šitoks“, – kalbėjo praeivė.
„Gal atlyginimai per maži“, – svarstė gyventoja.
Per pastaruosius penkerius metus policijos pareigūnų atlyginimai augo kiek daugiau nei 500 eurų. Tačiau pernai vidutinis pareigūnų darbo užmokestis į rankas nesiekė nė 1700 eurų.
„Tikrai atlyginimas yra svarbi dalis to proceso, bet kitos sąlygos, aprūpinimas, patrauklumas irgi yra svarbu“, – pažymėjo V. Kondratovič.
Naujas, modernus Šiaulių komisariatas, tikimasi, pritrauks daugiau pareigūnų.
„Kadangi žmogus renkasi profesiją, svarbu ne tik alga, ne tik tai, ką jis darys, bet ir darbo sąlygos. Aš manau, kad tai nebus kertinis dalykas, kuris pagerins pareigūnų pritraukimą, tačiau kažkiek – taip“, – teigė M. Jablonskas.
Planuojama, kad naujame pastate pareigūnai įsikurs jau po metų. Lietuvoje tai bus ketvirtas komisariatas, statomas viešosios ir privačios partnerystės būdu. Kaunas, Panevėžys ir Vilnius jau džiaugiasi naujais statiniais.
