 Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai

Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai

2026-05-31 09:50
BNS inf.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti šeši neteisėti migrantai, sekmadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba.

<span>Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai</span>
Pasienyje su Baltarusija apgręžti šeši neteisėti migrantai / R. Riabovo/BNS nuotr.

Latvijos pasieniečiai šeštadienį apgręžė 48 migrantus, o Lenkijos pareigūnai penktadienį – nė vieno.

Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1,6 tūkst. kartų mėginta neleistinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos, užpernai šis skaičius siekė 1002.

Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 tūkst. užsieniečių.

Migrantų antplūdis į rytines ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

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