Paskelbtas Muitinės departamento direktoriaus konkursas

Ministras Kristupas Vaitiekūnas pranešime teigė, kad naujajam vadovui teks ne tik modernizuoti instituciją, bet ir sustiprinti jos gebėjimą reaguoti į pasikeitusią geopolitinę realybę, kai prekybos srautai, sankcijos agresoriams ir išaugusi rizika pasienyje reikalauja ypač aukštos kompetencijos.
Naujas departamento vadovas bus paskirtas penkerių metų kadencijai.
Kaip rašė BNS, buvęs departamento direktorius Darius Žvironas rugpjūčio pabaigoje jo paties prašymu buvo atleistas – jis pasitraukė po to, prie liepą buvo sulaikytas išgėręs.
Šiuo metu departamentui laikinai vadovauja direktoriaus pavaduotojas Vygantas Paigozinas.
Lietuvos muitinės sistemą sudaro departamentas, Muitinės kriminalinė tarnyba, Muitinės mokymo centras, Muitinės laboratorija, Muitinės informacinių sistemų centras ir trys teritorinės muitinės – Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos.
Naujausi komentarai