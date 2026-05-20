Perspėjo: saugumo situacija aštrėja

Žvalgybos vado teigimu, matoma tendencija, jog saugumo situacija gali eskaluotis dar labiau, o tam privalu būti pasiruošus.
„Saugumo situacija aštrėja (...), karas vyksta šalia mūsų, jis vyksta net ir pas mus, jei kalbam apie informacines operacijas, sabotažo situacijas, pasikėsinimus į gyvybę“, – žurnalistams trečiadienį teigė R. Bridikis.
Taip jis kalbėjo prieš Vyriausybėje vyksiantį Nacionalinio saugumo komisijos posėdį. Į jį pareigūnai renkasi dalyje Lietuvos dėl užfiksuoto drono trečiadienį paskelbus oro pavojų.
Pastarasis sieną kirto apie 9.40 val., o apie 11 val. objekto stebėjimas radarais nutrūko ties Merkine. Kol kas neaišku, kur tiksliai bepilotis orlaivis yra. Anot kariuomenės, apie droną Vilnių informavo Minskas, jis į Lietuvą įskrido iš Latvijos.
Su panašiais incidentais susiduria ir Latvija bei Estija. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į regiono valstybes patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso elektroninės kovos priemonėmis.
Tuo metu antradienį Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba pareiškė, kad Ukraina esą ruošia smūgius Rusijai iš Baltijos šalių teritorijos ir Ukrainos kariai jau dislokuoti Latvijoje.
VSD direktoriaus teigimu, Rusijos informacinės atakos bei spaudimas agresyvės, bus pritaikytas įvairioms situacijoms.
„Jiems reikia įtampos mūsų galvose, mūsų sprendimų priėmimo procesuose. Tai jie pasinaudojo galimybe mus. (...) Šią akimirką aš manau, kad tai tikrai yra labiau orientuota į informacinę ataką“, – kalbėjo R. Bridikis.
