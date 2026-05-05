Piratinė svetainė „filmai.in“ kelia grėsmę ne tik vartotojams, bet ir nacionaliniam saugumui

LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas A. Katinas teigia, kad svetainės domenas Rusijoje registruotas apie penkerius metus, o per tą laiką duomenų centro vietą administratoriai keitė ne vieną kartą, taip siekdami nuslėpti savo nelegalią veiklą.
„Šiuo metu domeno vardas registruotas Rusijoje, tačiau interneto svetainė turi ne tik savo domeno vardą, bet ir serverius, darbo domenų centrus, kur yra talpinami filmai. Šiuo metu filmai yra talpinami Amsterdame“, – Eltai komentavo jis.
„Per penkerius metus „filmai.in“ savo duomenų centrus pakeitė ne vieną kartą. Komisijos skaičiavimu, tai buvo padaryta jau šeštą kartą. Taip norima paslėpti savo skaitmeninius „pėdsakus“. (...) Rusija nevykdo Europos Sąjungos teisių reikalavimų ir LRTK nurodymų, todėl ta šalis svetainės administratoriams yra vis dar aktuali veikti“, – tęsė A. Katinas.
Jis primena, kad prieš kelerius metus, 2021-aisiais, buvo įvykęs didelio masto šios neteisėtai veiklą vykdančios svetainės vartotojų duomenų nutekinimas. Tuo metu skelbta, jog kibernetiniai įsilaužėliai paviešino 650 tūkst. „Filmai.in“ vartotojų vardų, elektroninio pašto adresų bei prisijungimų slaptažodžių. Šie duomenys, A. Katino teigimu, iki šiol yra pasiekiami tamsiajame internete.
„Nors tie duomenys yra kelerių metų senumo, bet jie vis dar aktualūs, nes asmenys retai kada keičia savo elektroninius paštus ir slaptažodžius. Todėl, pavyzdžiui, finansiniams sukčiams tokia informacija yra aukso vertės, nes tai yra pradžia jų neteisėtai veiklai vykdyti“, – nurodė A. Katinas.
Pašnekovas pabrėžia, kad tik laiko klausimas, kada nauji piratinės svetainės klientų duomenys gali būti vėl nutekinti. Be to, tokiose piratinėse svetainėse, pasak jo, gali veikti kenkėjiškos programos, galinčios rinkti vartotojų informaciją be jų žinios.
„Kai yra nutekinama virš 500 tūkst. vartotojų duomenų, tai jau liečia nebe asmeninį, o nacionalinio saugumo klausimą. Mes (LRTK – ELTA) į autorių teisių pažeidimus internete, kaip ir į neteisėtą IPTV veiklą, žiūrime pro kibernetinio saugumo prizmę“, – sakė LRTK Ūkio subjektų veiklos priežiūros skyriaus vedėjas.
VSD: asmens duomenų nutekinimas kelia grėsmę valstybės institucijoms
Anot VSD, asmens duomenų nutekinimas kelia grėsmę valstybės institucijų ir strategiškai įmonių duomenų saugumui.
„Prieš Lietuvą ir kitas Vakarų valstybes veikia kelios dešimtys su priešiškomis valstybėmis susijusių kibernetinių aktyvistų grupių. Duomenų pasisavinimas ir paviešinimas yra vienas iš šių grupių aktyviai naudojamų veiklos metodų, keliantis grėsmę ne tik fizinių asmenų, bet ir valstybės institucijų bei strateginę reikšmę turinčių įmonių duomenų saugumui“, – teigiama VSD atsakyme Eltai.
Departamentas atkreipė dėmesį, kad gyventojai turėtų atsakingai ir kritiškai rinktis interneto svetaines, kuriose lankosi bei pateikia savo asmeninę informaciją.
„Valstybės saugumo departamentas šalies gyventojus ragina domėtis saugaus elgesio skaitmeninėje erdvėje taisyklėmis ir savo asmens duomenis interneto tinklapiuose vesti tik įsitikinus jų saugumu ir aiškia priklausomybe“, – pažymėjo VSD.
A. Katino teigimu, šiuo metu LRTK iš viso yra užblokavusi daugiau nei 600 domenų vardų ir virš 7 tūkst. IP adresų, kuriais vykdoma neteisėta IPTV veikla. Taip pat jis pabrėžia, kad autorių teisių pažeidimai dažnai yra susiję su dezinformacijos ir karo propagandos skleidimu, taip pat neapykantos kurstymu.
ELTA primena, kad šių metų vasario mėnesį LRTK pranešė, jog atlikusi stebėseną, nustatė, kad interneto svetainės „filmai.in“ ir su ja susijusių subdomenų turinys yra pasiekiamas per IP adresų tinklą, kurio prieglobos paslaugų teikėjas yra Rusijoje įsteigta bendrovė „JSC IOT“. Tokiu būdu, anot LRTK, sudaroma galimybė platinti audiovizualines programas, kurių sklaida Lietuvoje yra draudžiama.
