Po išpuolio Marijampolės gimnazijoje – diskusijos dėl saugumo mokyklose

„Ugdymas grįžo į įprastinę rutiną – vyksta pamokos, renginiai, mokytojų tarybos posėdis. Abiturientai ir vienuoliktokai bando valstybinių brandos egzaminų matematikos naują užduočių banką“, – pasakojo Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė.
Mokykloje dirba trys psichologų komandos.
„Konsultacijos atskiroms klasėms ir individualios konsultacijos, psichologijos konsultacijos. Sudarytas grafikas ir teikiama pagalba“, – teigė A. Vaičiulienė.
Direktorė tikino, kad labiausiai krizinėje situacijoje gelbėjo tai, jog gimnazijoje ne kartą yra vykusios pratybos.
„Daug elgėmės iš praktikos, iš mūsų, tarkime, civilinės saugos pratybų. Mes jas darome kiekvienais metais, tad tokios praktikos turėjome“, – neslėpė A. Vaičiulienė.
Pasigirdus kaltinimams, kad mokyklos personalas netramdė jaunuolio, o laukė policijos, pareigūnai teigė, kad kova su užpuoliku – tik kraštutinis veiksmas. Esą užpuolikas kovai būna pasiruošęs.
„Bėk, slėpkis arba kovok – paprasta taisyklė. Pabėgti, kiek įmanoma, kad keliai nesikirstų su agresoriumi. Slėptis ir tik išimtiniais atvejais kovoti“, – aiškino Policijos mokyklos Profesinių įgūdžių skyriaus vadovas Šarūnas Krincius.
Tiesa, meras abejoja, kad tokiam išpuoliui buvo įmanoma užkirsti kelią.
„Šis vaikas matomas, prižiūrimas, žinomas, situacijos sekamos, bet, deja, taip įvyksta net viską darant. Nežinau, ar visko įmanoma išvengti“, – svarstė Marijampolės meras Povilas Isoda.
Marijampolės mero teigimu, po tokio įvykio, kurio nėra buvę ne tik Marijampolėje, bet ir visoje Lietuvoje, pratybos vyks ir kitose ugdymo įstaigose.
„Jiems buvo aišku, ką daryti. Didžiajai daugumai buvo aišku, nes jie buvo pabandę tas pratybas. Prevencinės programos vyksta, tačiau daugiau pratybų su kitų įstaigų vadovais aptarėme“, – tikino jis.
Anot vidaus reikalų ministro, esamų saugumo priemonių mokyklose pakanka.
„Iš teisėsaugos pusės nematau, kad reikia priemonių. Konfliktas nebuvo spontaniškas, greičiausiai tyrimas parodys, manyčiau, kad atvejis buvo pasekmė procesų“, – sakė Vladislav Kondratovič.
Tiek užpuoliko, tiek nukentėjusiųjų šeimoms padeda vaiko teisių specialistai.
„Turėtume nuraminti vaikus, neeskaluoti, išklausyti, nes jie jaučia baimę“, – kalbėjo Marijampolės Vaiko teisių apsaugos skyriaus vedėja Judita Matulevičienė.
Dieną prieš panašus įvykis buvo užfiksuotas Vilniaus Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino peiliuku.
Vaiko teisių specialistai teigė, kad nors tokie ginkluotų moksleivių išpuoliai itin reti, tačiau vaikų smurto atvejų padaugėjo.
„Pranešimų tikrai daugėja. Gauname, ne visada tai patyčios, nes pasitaiko, kai dėl sveikatos problemų kyla smurto atvejų. Situacijos labai sudėtingos“, – neslėpė J. Matulevičienė.
Trijų moksleivių užpuolimu įtariamas 17-metis atsidūrė ligoninėje Kaune, specializuotame skyriuje.
