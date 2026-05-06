Po skandalą sukėlusios užduoties – NŠA atsakas

– Taip, tikrai matėme šią situaciją socialinėje erdvėje. Pratybos nėra privaloma mokymosi priemonė, tačiau mokytojai jas naudoja, vaikai taip pat, todėl leidyklos privalo užtikrinti turinio kokybę tiek pratybų sąsiuviniuose, tiek vadovėliuose. Ką padarėme mes? Nacionalinė švietimo agentūra kreipėsi į leidyklą „Briedis“, prašydama paaiškinti, kiek pagrįsta socialinėje erdvėje pasklidusi informacija. Taip pat klausiame, ar užduotyje nėra diskriminacijos, ar ji atitinka bendrąsias programas bei mokinių amžiaus tarpsnį. Šiuo metu laukiame paaiškinimų.
– Pasirodė komentarų, kad toks turinys galbūt apskritai nėra tinkamas geografijos pamokai, nes keliami visai kitokie klausimai.
– Geografijos bendroji programa yra gana plati, joje nagrinėjamos įvairios temos. Todėl dabar tiksliai pasakyti, ar ši užduotis visiškai atitinka programą, negalėčiau. Tačiau manome, kad leidykla pateiks atsakymus ir pagrįs užduoties kokybę.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kitaip tariant, turinį reguliuoja leidyklos, o jūs pateikiate gaires, kas turėtų būti vadovėliuose ar pratybose?
– Taip. Nacionalinė švietimo agentūra remiasi bendrosiomis programomis, kurias tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras. Leidėjai ir autoriai privalo rengti vadovėlius bei pratybas pagal šias programas ir jose numatytą turinį.
– Ar leidykloms taikoma kokia nors atsakomybė, jei vadovėlių ar pratybų turinys neatitinka programų?
– Vadovėlių turinys yra vertinamas – juos paprastai vertina trys ekspertai, kuriuos pasitelkia pati leidykla. Jie ir pagrindžia turinio kokybę. Tačiau agentūra, gavusi pasiūlymų, pastabų ar nusiskundimų, taip pat reaguoja ir kreipiasi į leidyklas dėl paaiškinimų.
– Šiuo atveju sureagavote patys ar jau buvote gavę tėvų, mokyklų ar kitų žmonių skundų?
– Kreipimųsi nebuvome gavę. Tiesiog, matydami situaciją viešojoje erdvėje, nusprendėme patys kreiptis į leidyklą.
Naujausi komentarai