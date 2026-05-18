Policija: Utenos rajone nukritusio drono sprogmenys išvežti, gyventojai gali grįžti namo

Policijos teigimu, planas „Skydas“ atšauktas 17.42 val. Šiuo metu įvykio vietoje dirba ekspertai ir tyrėjai, ją saugo policijos ekipažas.
Kaip rašė BNS, antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai kiek anksčiau pirmadienį nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų.
Tuomet nuspręsta, kad sprogstamųjų medžiagų neutralizavimas vyks vietoje, jų parvežimas kelia pavojų visuomenei.
Pasak pareigūnų, dėl to buvo ypač sustiprinta teritorijos apsauga, uždarytas eismas kelio Sudeikiai–Bikuškis atkarpoje.
Apie Samanės kaime nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai kiek po 19 valandos. Anksčiau manyta, jog jis sprogmenų su savimi neturėjo.
Pareigūnai spėja, kad tai – ukrainietiškas dronas.
Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija.
Tuo metu Generalinė prokuratūra šį incidentą prijungė prie ikiteisminio tyrimo dėl Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.
Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis. Pareigūnai nustatė, kad šie dronai buvo nukreipti į Ukrainą, bet į Lietuvą pateko netyčia, kai ukrainiečiai elektroninės kovos priemonėmis sutrikdė jų skrydžio kryptis.
Po pirmadienį vykusio prezidento susitikimo su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis tikino, kad išankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų.
Naujausi komentarai