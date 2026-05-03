 Prasideda lauko taktikos pratybos „Karaliaus kirtis“, judės ginkluoti kariai

2026-05-03 09:13
BNS inf.

Panevėžio mieste ir rajone sekmadienį prasidės Lietuvos kariuomenės Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas” Karaliaus Mindaugo husarų bataliono vertinamosios lauko taktikos pratybos „Karaliaus kirtis”.

Prasideda lauko taktikos pratybos „Karaliaus kirtis“, judės ginkluoti kariai / P. Adamovič / BNS nuotr.

Pratybų metu kariai ir kiti dalyviai judės pėsčiomis, taip pat naudos vikšrines ir ratines transporto priemones. Bus naudojamos garso ir šviesos pirotechnikos priemonės.

Pratybos vyks gegužės 3–5 dienomis, dienos ir nakties metu.

Jų tikslas – įvertinti bataliono būrių pasirengimą vykdyti užduotis bei stiprinti skirtingų institucijų ir Lietuvos kariuomenės vienetų sąveiką ekstremalių situacijų ir gynybos metu.

„Kasmet pratybų metu Panevėžio miestas ir rajonas paskelbiami imituojama karinių operacijų teritorija. Pratybų scenarijus kiekvieną kartą nežymiai keičiasi, tačiau visada treniruojama organizacijų tarpusavio sąveika, reaguojant į įvairias grėsmes nepaprastųjų situacijų ar karo padėties atvejais“, – teigia savivaldybė.

Pratybose dalyvaus apie tūkstantį karių ir daugiau nei 300 valstybės bei savivaldos institucijų atstovų. Šiemet į pratybas bus įtraukta ir Panevėžio regioninė karo komendantūra.

