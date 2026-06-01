Prasideda pagrindinis priėmimas į aukštąsias mokyklas

Pasak Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM), šiais metais studijų programas bendrajam priėmimui siūlo 11 valstybinių ir keturi nevalstybiniai universitetai bei septynios valstybinės ir šešios nevalstybinės kolegijos.
Į valstybės finansuojamas vietas planuojama priimti beveik 13 tūkst. pirmakursių – kiek daugiau nei praėjusiais metais.
„Kviečiu stojančiuosius rinktis tas studijas, kurių specialistų mūsų valstybei labiausiai reikia: pedagogikos, slaugos, pareigūnų rengimo studijas – šiemet jose suplanuota daugiau valstybės finansuojamų vietų“, – pranešime cituojama švietimo ministrė Raminta Popovienė.
„O stojantieji iš socialiai jautrių grupių, kaip ir ankstesniais metais, gali pretenduoti į aukštąsias mokyklas per antrąją konkursinę eilę. Svarbu, kad nė vieno jaunuolio svajonių nestabdytų socialinės ar finansinės aplinkybės“, – sakė ji.
Daugiau pedagogikos specializacijų, į kurias įstojus galima gauti tikslinę stipendiją
Pasak ŠMSM, slaugos studijoms universitetuose ir kolegijose šiemet numatyta 85 valstybės finansuojamomis vietomis daugiau, iš viso į šias studijas planuojama priimti 620 studentų.
Į pedagogikos studijų valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose numatyta priimti 800 pirmakursių. Dar 400 valstybės finansuojamų vietų numatyta pedagoginėms profesinėms studijoms, jas rinktis gali jau turintieji aukštojo mokslo kvalifikaciją.
„Šiemet daugiau ne tik valstybės finansuojamų vietų pedagogikos studijų programose, bet ir prioritetinių pedagogikos specializacijų, kurių studentai gali pretenduoti į kelis šimtus eurų siekiančias stipendijas“, – teigia ministerija.
Stipendijas galės gauti dar trijų specializacijų studentai: anglų ir ispanų kalbų bei socialinės pedagogikos.
Kaip ir anksčiau, galimybę gauti stipendiją turės įstojusieji ir į kitas prioritetines pedagogikos specializacijas: matematiką, lietuvių kalbą ir literatūrą, prancūzų ir vokiečių kalbas, fiziką, chemiją, biologiją, istoriją, geografiją, IT, specialiąją pedagogiką ir pradinį ugdymą.
Įstojusieji į valstybės finansuojamas prioritetinių pedagogikos studijų specializacijų bakalauro arba gretutines studijas galės pretenduoti į 481 eurų per mėnesį siekiančias stipendijas.
Tuo metu prioritetinių specializacijų pedagogikos profesinių studijų ir baigiamojo kurso bakalauro ar gretutinių studijų studentai kas mėnesį galės gauti 814 eurų stipendijas.
Ši parama numatyta tiems, kurie sudarys sutartį su savivaldybe ar mokykla ir įsipareigos baigę studijas ten dirbti ne trumpiau kaip trejus metus per penkerių metų laikotarpį, ne mažiau kaip 0,7 etato.
Dalis stojančiųjų galės pasinaudoti antrąja konkursine eile
Į aukštąsias mokyklas stojantys jaunuoliai iš socialiai jautrios aplinkos gali pasinaudoti antrąja konkursine eile. Jai numatyta apie 1,3 tūkst. valstybės finansuojamų studijų vietų.
Antroji konkursinė eilė skirta atitinkantiems bent vieną iš sąlygų: yra iš labai mažas pajamas gaunančių šeimų, yra ne vyresni kaip 25 metų našlaičiai, kurių abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų, yra mirę, yra globotiniai, turi 45 proc. ar mažesnį dalyvumo lygį arba sunkaus ar vidutinio neįgalumo lygį.
Pretenduoti gali ir turintieji ne trumpesnės nei 24 mėnesių praktinės veiklos patirties, jei stoja į bakalauro ar vientisąsias studijas. Į praktinės veiklos patirtį įskaitomas pastarųjų trijų metų darbas pagal darbo sutartį, savanoriška veikla pagal savanoriškos veiklos sutartį, atlikta arba įskaityta karo tarnyba.
Stojantiesiems per antrąją konkursinę eilę keliami tokie patys akademinio pasirengimo reikalavimai, kaip ir kitiems stojantiesiems.
Priėmimo reikalavimai panašūs kaip pernai
Kaip ir ankstesniais metais, stojantieji į aukštąsias mokyklas šiemet turi būti išlaikę ne mažiau kaip tris valstybinius brandos egzaminus (VBE): lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną stojančiojo laisvai pasirinktą egzaminą.
Išimtis taikoma stojantiesiems į menų studijas ir baigusiesiems trumposios pakopos studijas, jiems pakanka dviejų VBE: stojantiesiems į menus nereikės matematikos, o baigusiesiems trumposios pakopos studijas nebūtinas pasirenkamasis egzaminas.
VBE įvertinimų aritmetinis vidurkis turės būti ne mažesnis nei pagrindinis mokymosi pasiekimų lygis (50 balų), jei stojama į universitetines studijas, ir ne mažesnis nei patenkinamas (41 balas), jei stojama į kolegines studijas.
Visiems stojantiesiems taip pat reikės pasiekti mažiausią stojamąjį konkursinį balą, nustatytą pačių aukštųjų mokyklų.
Prašymai teikiami Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS), jungiantis per Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) tinklalapį.
Pagrindinis prašymų teikimo etapas truks iki liepos 23 dienos vidurdienio. Šio etapo rezultatai bus skelbiami liepos 30 dieną, studijų sutartis įstojusieji galės sudaryti nuo liepos 30 iki rugpjūčio 1 dienos.
Priėmimą šiemet sudaro trys etapai: pagrindinis ir du papildomo priėmimo etapai.
Pirmasis papildomo priėmimo etapas prasidės rugpjūčio 4 dieną, antrasis – rugpjūčio 14-ąją.
Vasaros etapo priėmimas į profesinio mokymo įstaigas prasidės birželio 15 dieną.
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