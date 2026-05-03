Prasideda tarptautinės pratybos „Geležinis Vilkas 2026“: keliais judės karinė technika

Kaip pranešė Lietuvos kariuomenė, dvi savaites truksiančiose pratybose Lietuvos kariuomenės Gaižiūnų poligone bei Kauno, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Jonavos rajonų apylinkėse treniruosis daugiau nei 2500 karių.
Kartu su Pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ vadovybės kuopų bei Algirdo pėstininkų, Karaliaus Mindaugo husarų ir Jokūbo Jasinskio Logistikos batalionų kariais užduotis vykdys NATO priešakinių pajėgų kovinės grupės kariai bei sąjungininkai iš Didžiosios Britanijos ir kaimyninės Lenkijos. Mokymų metu bus naudojama per 300 karinės technikos vienetų, užduotis rems Karinių oro pajėgų sraigtasparniai.
Pratybose ypatingas dėmesys bus skiriamas tobulinti padalinių veiksmų koordinavimą tarpusavyje ir bendradarbiavimą su vietos savivaldos atstovais, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento, Lietuvos policijos, Lietuvos šaulių sąjungos, Viešojo saugumo tarnybos bei NATO partneriais.
„Gebėjimas veikti išvien, naudojant bendras ryšių ir taktikos sistemas, užtikrina, kad krizės atveju atsakas būtų greitas ir koordinuotas. Treniruotės realioje vietovėje leidžia geriau pažinti operacinę aplinką ir efektyviai ruoštis šalies gynybai“, – teigiama pranešime.
Kariai pratybų metu testuos naujausius Lietuvos gynybos pramonės sukurtus produktus, didelį dėmesį skiriant bepiločių orlaivių sistemoms bei modernioms antidroninėms priemonėms.
Gegužės 5–6 dienomis bei 12–13 dienomis pratybų rajonuose numatomas intensyvesnis karinės technikos kolonų judėjimas keliais.
