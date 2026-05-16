 Prezidentas pasveikino Airijos lietuvių bendruomenę jubiliejaus proga

2026-05-16 12:01
ELTOS inf.

Prezidentas Gitanas Nausėda šeštadienį pasveikino Airijos lietuvių bendruomenę bendros veiklos 20-mečio proga. 

R. Riabovo / BNS nuotr.

Prezidentūros pranešime spaudai skelbiama, kad šalies vadovas akcentavo, jog Airijos lietuvių bendruomenė visą šį laiką puoselėjo lietuvybę ir įsitraukė sprendžiant Airijos lietuviams – ir Lietuvai – svarbius klausimus.

„Savo pavyzdžiu kasdien rodote, kad Lietuvos valstybė iš tiesų yra kuriama visų – tiek šalyje gyvenančių, tiek ir diasporos atstovų – rankomis“, – rašoma sveikinime.

Prezidentas taip pat teigė, kad bendruomenė aktyviai dalyvauja lietuviškose Dainų šventėse, Pasaulio lietuvių sporto žaidynėse, yra įkūrusi didžiausią lituanistinę mokyklą Europoje. Prezidentas pasidžiaugė, kad vis daugiau Airijos lietuvių mokinių mokosi lietuvių kalbos, istorijos, susipažįsta su tautine kultūra, ir palinkėjo bendruomenei toliau telktis, augti ir stiprėti, rūpintis lietuviškosios savasties, unikalios tapatybės išsaugojimu. 

