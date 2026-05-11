Profsąjunga ragina į darbą grąžinti atleistą Alytaus mokytoją Meilę Platūkienę

Profsąjunga kreipėsi į laikinai Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriaus pareigas einantį Donatą Vasiliauską ir Alytaus miesto merą Nerijų Cesiulį, siūlydama „taikiai išspręsti darbo ginčą – nedelsiant imtis veiksmų teisingumui atkurti ir grąžinti Meilę Platūkienę į darbą“.
„Alytaus atvejis tapo precedentu, kuris parodė, kaip lengvai gali būti sugriautas pedagogų pasitikėjimas teisine sistema. Jeigu į oficialius kreipimusis nebus tinkamai atsakyta ir nebus imamasi realių sprendimų dėl Meilės Platūkienės situacijos, profesinė sąjunga ketvirtadienį šauks visuotinį susirinkimą ir spręs dėl tolimesnių veiksmų“, – rašoma pirmadienį išplatintame LŠDPS pranešime.
„Šiandien kalbame ne tik apie vieną žmogų. Kalbame apie visų mokytojų saugumą, apie pagarbą pedagogui ir apie valstybės pareigą užtikrinti, kad teisė tarnautų teisingumui, o ne galingųjų interesams“, – teigia profesinė sąjunga.
LŠDPS dėl situacijos kreipėsi ir į valstybės vadovus.
„Tai, kas įvyko Alytuje, jau dabar yra stipriai sukrėtę pasitikėjimą teisine valstybe. Todėl LŠDPS kreipiasi ir į Lietuvos Respublikos prezidentą Gitaną Nausėdą prašydama tarpininkauti ir padėti atkurti žmonių pasitikėjimą teisingumu valstybėje“, – skelbia profsąjunga.
„Mūsų tikslas – adekvatus, taikus ir konstruktyvus problemos sprendimas. Tačiau jei vietoje dialogo ir toliau bus naudojami į susidorojimą panašūs metodai, švietimo bendruomenė bus priversta ginti savo teises visomis demokratinėmis ir teisėtomis priemonėmis“, – rašoma pranešime.
Kaip rašė BNS, M. Platūkienės atleidimą nagrinėjusi Darbo ginčų komisija nusprendė, kad jai priklauso išmokos, tačiau į darbą ji nebus sugrąžinta.
Anot mokytojos, šiuo metu yra laukiamas raštiškas sprendimo pateikimas ir jo motyvas.
A. Ramanausko-Vanago gimnazija penktadienį pranešė, kad atleistos mokytojos prašymą komisija tenkino iš dalies – pripažino, kad darbo sutarties nutraukimo procedūroje buvo nustatyta teisinių aspektų, dėl kurių ieškovei priklauso Darbo kodekse numatytos išmokos.
Komisija prašymo netenkino grąžinti M. Platūkienę į darbą gimnazijoje, taip pat atmetė reikalavimus dėl 5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimo bei 795 eurų vienkartinės išmokos priteisimo.
Pasak mokyklos, sprendimas neįpareigoja ugdymo įstaigos atkurti darbo santykių su pedagoge.
BNS skelbė, jog vasarį M. Platūkienė buvo atleista iš darbo. Tuo metu laikinai ugdymo įstaigai vadovavęs Aleksandras Kirilovas tvirtino, kad pedagogė darbo neteko, nes du kartus smurtavo prieš mokinius, tačiau pati mokytoja kaltinimus neigė.
Dėl šios situacijos dalis gimnazijos mokytojų protestuodami sustabdė ugdymo procesą, reikalavo kolegę grąžinti į darbą ir atlikti nepriklausomą situacijos tyrimą.
Alytaus savivaldybė teigė, jog klausimas dėl mokytojos grąžinimo į darbą turi būti sprendžiamas teisiniu keliu – pačiai pedagogei kreipiantis į Darbo ginčų komisiją arba teismą, tą ji padarė po mėnesio.
Savo ruožtu LŠDPS akcentavo, jog net ir teisiškai įrodžius nepagrįstą atleidimą, mokytoja nebūtinai vėl bus priimta į darbą, nes to negarantuoja Darbo kodeksas. Taip pat tokio pažado iš savivaldybės irgi nebuvo sulaukta.
