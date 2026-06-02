Prokuratūra sako dar gegužės pradžioje leidusi informuoti visuomenę apie RC duomenų vagystę

Anot jos, dėl tokios galimybės į prokurorus kreipėsi pati įmonė.
„Prokuroras sprendžia, kada, kokioje apimtyje ir kokią informaciją paviešinti – informuoti apie pradėtą ikiteisminį tyrimą. Registrų centras kreipėsi gegužės 8 dieną klausdamas dėl galimybės paviešinti informaciją, prokuroras atsakė, kad nedraudžia viešinti informacijos, kuri nėra susijusi su ikiteisminiu tyrimu“, – antradienį Seime teigė generalinė prokurorė.
„Dėl informacijos paviešinimo, dėl informavimo visuomenės apie šį incidentą, manau, tai turėjo daryti duomenų tvarkytojas, šiuo metu – Registrų centras. Prokurorai informavo apie pradėtą ikiteisminį tyrimą tada, kai priėmėme sprendimą, kad tas paviešinimas nepakenks pradėtam ikiteisminiam tyrimui“, – pridūrė ji.
Ji priminė, kad ikiteisminis tyrimas dėl duomenų vagystės iš Registrų centro buvo pradėtas balandžio 15 dieną gavus pranešimą apie galimai padarytą nusikalstamą veiką.
N. Grunskienė nekomentavo pranešimų, kad premjerė Inga Ruginienė apie duomenų nutekėjimą pripažino sužinojusi gerokai anksčiau, nei pradėtas ikiteisminis tyrimas – balandžio 3 dieną.
Gandų, pasisakymų nekomentuosiu.
„Gandų, pasisakymų nekomentuosiu“, – teigė N. Grunskienė.
Jos teigimu, prokuratūra spręs ir dėl viešo intereso gynimo priemonių taikymo.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vyko per iš užsienio pasisavintas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
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