Registrų centre gyventojai jau gali pasitikrinti, ar buvo pavogti jų asmens duomenys

„Gyventojai jau gali pasitikrinti, ar jų Nekilnojamojo turto registre tvarkomi asmens duomenys buvo atskleisti. Tai padaryti galite prisijungę prie Registrų centro savitarnos“, – rašoma Registrų centro interneto svetainėje.
Sužinoti, ar buvo atskleisti asmens duomenys, galima prisijungus prie specialaus techninio sprendimo Registrų centro savitarnos sistemoje. Prisijungiant būtina patvirtinti savo tapatybę elektroniniu būdu.
Neturintieji galimybės pasinaudoti šiuo būdu, informaciją galės gauti atvykę gyvai į bet kurį iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. Atvykus būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Informacija apie duomenų nutekėjimą telefonu ar elektroniniu paštu neteikiama. Registrų centro teigimu, šiais būdais negalima patikimai nustatyti asmens tapatybės.
Kaip rašė BNS, Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus prie Registrų centro valdomų duomenų registrų ir daugiau nei 600 tūkst. įrašų nutekinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti iš „užsienio valstybės ir per kitų institucijų administruojamas sistemas“. Prokuratūra pranešime neįvardijo nei šalies, nei institucijų.
Anot Registrų centro, nutekėjus duomenims atskleista Nekilnojamojo turto registro išrašų informacija, įskaitant žmonių asmens kodus.
Įmonės teigimu, jokie asmenų kontaktiniai duomenys, pavyzdžiui, telefonai ar elektroninio pašto adresai, mokėjimai už centro paslaugas, banko sąskaitų numeriai, taip pat jokie dokumentai – NT perleidimo sandoriai, teismų sprendimai – nebuvo atskleisti.
BNS žiniomis, pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Laurynas Kasčiūnas teigia, kad galėjo būti pavogti Lietuvos žvalgybos pareigūnų duomenys.
Nuo 2023 metų Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį paliko pareigas. Jį laikinai pakeitė Prevencijos departamento vadovas Giedrius Cininas.
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