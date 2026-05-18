Robertas Kaunas: apie oro erdvę pažeidusį droną kariuomenė mane informavo sekmadienio rytą

„Ryte buvo gauta informacija, kad dronas, tiktai neaišku kokio tipo dronas, pažeidė oro erdvę ir dingo. Ta informacija buvo gauta ryte ir kariuomenė kartu su Vidaus reikalų ministerijos pavaldžiomis sistemomis dirbo darbą, kol vakare buvo rasta – gyventojas pranešė apie sudužusį orlaivį“, – LRT televizijai pirmadienį sakė Robertas Kaunas.
„Pagal įskridimo trajektorijas, pagal pasieniečių detekciją, galimai tai yra tas dronas, kuris buvo detektuotas. Sakau, galimai, kadangi dar reikalingas tyrimas ir čia tyrėjai atsakys tiksliai. Bet logika veda (prie to – BNS), kad tai buvo tas dronas“, – pridūrė ministras.
R. Kaunas pabrėžė, kad tokio tipo informaciją gauna kiekvienos dienos rytą.
„Mes turime šiuo atveju bendrą sistemą ir aš kiekvieną rytą gaunu informaciją apie tai, kas vyko naktį – kiek kontrabandinių oro balionų buvo detektuota, kokie pažeidimai buvo ar nebuvo, kokie naikintuvai buvo pakelti ar nebuvo, kokias misijas vykdo. Tą informaciją aš gaunu iš kariuomenės“, – sakė jis.
Krašto apsaugos ministras teigė, kad integruotą oro gynybos sistemą siekiama pradėti diegti vasaros pabaigoje.
„Iki vasaros pabaigos mes tikimės ištestuoti tai, ką siūlo Lietuvos gamintojai. Kito mėnesio pradžioje atvyksta Ukrainos oro gynybos ekspertai, kurie padės mums orientuotis ir nepadaryti klaidų. Tai iki vasaros pabaigos yra keliamas tikslas turėti apčiuopiamą, aiškų sprendimą, kurį galėtume pradėti diegti, nes reikia suprasti, kad interceptoriai (dronų perėmėjai – BNS) turi startuoti automatiškai“, – sakė R. Kaunas.
„Mes turime sukurti autonominius sprendimus. Interceptoriai, kurie startuoja, tos aikštelės, tam tikros teritorijos turi būti aptvertos, turi būti neprieinamos civiliams asmenims. Iki vasaros pabaigos tikslas yra turėti aiškų veikiantį konceptą, kurį toliau integruojame“, – aiškino ministras.
Jis pabrėžė, kad integruota oro gynybos sistema yra kuriama nuo nulio.
„Mes dirbame su visa integruota oro priešdroninės gynybos sistema, kurią realiai kuriame praktiškai nuo nulio, nes turime apjungti visus turimus radarus, akustinius sensorius, kameras į vieną bendrą duomenų sistemą ir gebėti perduoti duomenis interceptoriams“, – kalbėjo ministras.
R. Kaunas teigė, kad kariuomenė testuoja lietuvių kurtą programinę įrangą, kuri apjungia skirtingas technologijas į vieną bendrą oro gynybos sistemą.
„Oro gynybos, antidroninės oro gynybos sprendimus testuoja karinės oro pajėgos – tai, ką yra sukūrę lietuviai, būtent programinė įranga, kuri apjungia ir radarus, ir akustinius bei kitus sensorius, ir antidroninius kinetinius sprendimus“, – kalbėjo ministras.
Kaip rašė BNS, Utenos rajone neutralizuotos nukritusio drono sprogstamosios medžiagos išvežtos iš įvykio vietos pirmadienį vakare.
Antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnai kiek anksčiau pirmadienį nustatė, kad vietoje, kur buvo rastas sudužęs dronas, yra sprogstamųjų medžiagų.
Apie Samanės kaime nukritusį bepilotį tarnyboms sekmadienį pranešė gyventojai kiek po 19 valandos. Anksčiau manyta, jog jis sprogmenų su savimi neturėjo.
Pareigūnai spėja, kad tai – ukrainietiškas dronas.
Institucijų surinktą informaciją ir tolesnius veiksmus trečiadienį aptars premjerės Ingos Ruginienės vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija.
Šiemet kovą ant Lavyso ežero Varėnos rajone, netoli sienos su Baltarusija, irgi buvo nukritęs ukrainiečių karinis dronas. Anot institucijų, jis buvo skirtas atakuoti Rusijai, bet į Lietuvą įskrido sutrikdytas rusų elektroninės kovos priemonių.
Panašūs incidentai pastaraisiais mėnesiais dažniau kartojasi visame Baltijos jūros regione.
Tuo metu pernai į Lietuvą du kartus buvo įskridę Rusijos dronai „Gerbera“, vienas iš jų buvo su sprogmenimis. Pareigūnai nustatė, kad šie dronai buvo nukreipti į Ukrainą, bet į Lietuvą pateko netyčia, kai ukrainiečiai elektroninės kovos priemonėmis sutrikdė jų skrydžio kryptis.
Po pirmadienį vykusio prezidento susitikimo su krašto apsaugos ministru R. Kaunu šalies vadovo patarėjas Deividas Matulionis tikino, kad išankstinio perspėjimo sistema dėl dronų šiuo metu tinkamai neveikia, tam turi būti skiriama daugiau dėmesio ir lėšų.
