Rugpjūčio 23-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugpjūčio 23-oji, šeštadienis, 34 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 6.06 val., leidžiasi 20.36 val. Dienos ilgumas 14.30 val.
Mėnulis (delčia) teka 6.04 val., leidžiasi 20.48 val.
Vardadieniai:
Girmantas, Pilypas, Rožė, Tautgailė
Datos:
Baltijos kelio diena (Juodojo kaspino diena)
Tarptautinė vergų kelio ir vergovės panaikinimo diena
Europos diena stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti
Internautų diena
Rugpjūčio 23-oji Lietuvos istorijoje:
1631 — mirė Konstantinas Sirvydas, pirmojo lietuviško spausdinto lenkų-lotynų-lietuvių kalbų žodyno ir pamokslų rinkinio „Punktai sakymų“ autorius. Gimė 1579 m.
1892 — gimė istorikas Konstantinas Jablonskis. Mirė 1960m.
1924 — Kaune įvyko pirmoji Tautinė dainų šventė.
1931 — gimė muzikologė Jūratė Vyliūtė.
1939 — buvo pasirašyta SSRS ir Vokietijos sutartis (Molotovo-Ribentropo paktas), nulėmusi Lietuvos okupaciją.
1988 — Vilniuje įvyko pirmasis viešas pasipriešinimo okupacijai mitingas, kurį organizavo Lietuvos Laisvės Lyga.
1989 — įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos tautų vienybės ir protesto akcija — Gyvasis Baltijos kelias, kai lietuviai, latviai ir estai, susikibę rankomis nuo Vilniaus iki Talino, pademonstravo laisvės siekimą. Akcijoje dalyvavo apie 1 mln. Lietuvos gyventojų.
2006 — būdamas tarnybinėje komandiruotėje Breste, per nelaimingą atsitiktinumą žuvo valstybės saugumo pareigūnas, diplomatas Vytautas Pociūnas.
2020 — surengta solidarumo su pilietine Baltarusijos visuomene akcija „Laisvės kelias“ – apie 50 tūkst. žmonių gyva grandine sujungė Vilniaus Katedros aikštę su pasienyje esančiais Medininkais.
Rugpjūčio 23-oji pasaulio istorijoje:
1609 — italų astronomas, fizikas, filosofas ir matematikas Galileo Galilei (Galilėjo Galilėjus) žymiai patobulinęs savo teleskopą, šią dieną pristatė jį Venecijos Senatui.
1754 — gimė būsimasis Prancūzijos karalius, paskutinysis šalies monarchas Liudvikas XVI.
1769 — gimė prancūzų biologas, palyginamosios anatomijos įkūrėjas (klasifikavo gyvūnus ne pagal išorinę išvaizdą, o pagal vidinę struktūrą), Baron Georges Cuvier (Baronas Žoržas Kuvjė).
1839 — kare su Kinija britai užėmė Honkongą.
1849 — gimė anglų poetas, kritikas ir redaktorius William Ernest Henley (Viljamas Ernestas Henlis).
1913 — Kopenhagoje iškilmingai atidengta garsioji Undinėlės skulptūra.
1939 — Adolf Hitler (Adolfas Hitleris) ir Josifas Stalinas pasirašė paktą, kuris įgalino Vokietiją užpulti Lenkiją.
1942 — prasidėjo Stalingrado mūšis. Po pusmečio apsupti vokiečiai buvo priversti pasiduoti rusams.
1944 — Rumunija prisijungė prie sąjungininkų, atsisakiusi sąjungos su Vokietija.
1961 — paleistas pirmasis JAV mėnuleigis „Ranger I“.
1962 — JAV „Telstar“ palydovo pagalba perduotas pirmas tiesioginis reportažas iš JAV į Europą.
1979 — Maskvos Didžiojo teatro baleto žvaigždė Alexander Godunov (Aleksandras Godunovas) paprašė ir gavo politinį prieglobstį JAV.
1990 — Armėnija paskelbė apie nepriklausomybę nuo Maskvos.
1990 — Estija pradėjo formalias derybas su Kremliumi dėl atsiskyrimo nuo SSRS.
1996 — užbaigdamos penkerių metų konfliktą, kilusį Kroatijai paskelbus nepriklausomybę, Kroatija ir Jugoslavija pasirašė sutartį dėl abipusio pripažinimo.
1998 — Michael Jones (Maiklas Džouns), šešiolikos metų amžiaus berniukas, buvo nušautas policijos pareigūnų, kai šis atsisakė mesti žemėn vandens šaunamąjį ginklą labai panašų į tikrąjį. Niu Jorko mieste buvo draudžiama įsigyti bei nešiotis žaislinį šaunamąjį ginklą kuris būtų panašus į tikrą ginklą ar būtų juodos spalvos.
1998 — Kathryn Schoonover (Katrin Šunover) buvo areštuota tuo metu, kai į vokus dėliojo cianido miltelius ir ketino juos išsiuntinėti Jungtinėse Amerikos Valstijose.
1999 — Vokietijos kancleris Gerhard Schroeder (Gerhardas Šrėderis)pradėjo darbą Berlyne, kuris pirmą kartą po II pasaulinio karo susigrąžino Vokietijos sostinės vardą.
2001 — Kalifornijos kongreso narys Gary Condit (Garis Konditas) davė interviu laidos ABC vedėjai Connie Chung (Koni Čang). Condit (Konditas) neigė prisidėjęs prie stažuotojos Vašingtone Chandra Levy (Čandros Levi) dingimo ir vengė tiesioginio atsakymo dėl meilės romano.
2023 — Rusijoje sudužus privačiam lėktuvui žuvo dešimt žmonių, įskaitant samdinių grupuotės „Wagner“ vadą Jevgenijų Prigožiną. Maskva tik po kelių dienų patvirtino jo žūtį.
Rugpjūčio 23-oji šou pasaulyje:
1912 — gimė JAV kino aktorius, choreografas bei šokėjas Gene Kelly (Džynas Kelis).
1961 — gimė grupės „Stone Temple Pilots“ narys Dean DeLeo (Dynas Dileo).
1962 — Liverpulyje, Anglijoje John Lennon (Džonas Lenonas) susituokė su Cynthia Powell (Sintija Pauel). Jie išsiskyrė 1968 metų lapkričio mėnesį.
1993 — Los Andželo policija patvirtino, kad pop karalius Michael Jackson (Maiklas Džeksonas) buvo kriminalinio tyrimo objektas.
1993 — grupė „Duran Duran“ gavo savo žvaigždę Holivudo Šlovės Take.
1998 — grupės „Spice Girls“ dainininkė Melanie Brown (Melani Braun), pravarde „Scary Spice“, paskelbė, kad laukiasi kūdikio.
2004 — legendinis roko grupės „Led Zeppelin“ gitaristas Jimmy Page (Džimis Peidžas) tapo pirmuoju artistu, palikusiu savo delno antspaudus Londono Pikadilio aikštės grindinyje, kur buvo atidarytas Holivudo „Šlovės alėjos“ atitikmuo.
2010 — 22-ejų metų meksikietė Jimena Navarrete (Chimena Navaretė) buvo karūnuota „Mis Visata“.
2012 — JAV pareigūnai septintą kartą atmetė Mark David Chapman (Marko Deivido Čapmano) — žmogaus, kuris nušovė „bitlų“ lyderį John Lennon (Džoną Lenoną) — prašymą dėl lygtinio paleidimo.
2012 — iš britų dizainerio John Galliano (Džono Galiano) atimtas garbingiausias Prancūzijos apdovanojimas — Garbės legiono ordinas, kuris jam buvo įteiktas 2009 m. už nuopelnus aukštajai madai. Buvęs mados namų „Dior“ meno direktorius 2011 m. buvo nuteistas už antisemitinius įžeidimus viename Paryžiaus bare.
2012 — airių dainininkė Imelda May (Imelda Mei) ir jos vyras gitaristas Darrel Higham (Darelas Hajemas) susilaukė pirmagimės dukros Violet (Vajolet).
2013 — Holivudo aktorius Alec Baldwin (Alekas Boldvinas) su žmona Hilaria (Hilarija) susilaukė dukros Carmen Gabriela (Karmen Gabriela).
2014 — Prancūzijoje susituokė viena garsiausių ir įtakingiausių Holivudo porų Angelina Jolie (Andželina Džoli) ir Brad Pitt (Bredas Pitas).
