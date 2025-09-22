Rugsėjo 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 22-oji, pirmadienis, 39 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.02 val., leidžiasi 19.21 val. Dienos ilgumas 12.19 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 7.46 val., leidžiasi 19.16 val.
Vardadieniai:
Digna, Mauricijus, Tarvinas, Tomas, Virmantė
Datos:
Baltų vienybės diena
Rudens lygė (lygiadienis)
Tarptautinė diena be automobilio
Šiaulių miesto gimimo diena
Kultūros diena
Rugsėjo 22-oji Lietuvos istorijoje:
1236 — įvyko Saulės mūšis Šiaulių (Saulės) žemėje.
1796 — gimė kalbininkas, poetas, kunigas, teologijos magistras Juozapas Čiulda. Mirė 1861 m.
1875 — gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas. Mirė 1911 m.
1921 — Lietuva priimta į Tautų Sąjungą.
1932 — gimė politikas, Lietuvos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Mirė 2010 m.
1941 — gimė teatro režisierius Gintas Žilys.
1941 — gimė aktorė Nijolė Mirončikaitė-Timinskienė.
2023 — Migracijos departamentas paskelbė, kad Lietuvoje gyvenančių užsieniečių skaičius pirmą kartą šalies istorijoje perkopė 200 tūkst. ribą.
Rugsėjo 22-oji pasaulio istorijoje:
1711 — prancūzai užėmė Rio de Žaneirą (Brazilija).
1774 — mirė Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli (Džovanis Vinčensas Antonijus Ganganelis) — popiežius Klementas XIV. Gimė 1705 m.
1791 — gimė anglų mokslininkas Michael Faraday (Maiklas Faradėjus), išradęs pirmą elektrinį motorą ir generatorių.
1792 — paskelbta Prancūzijos Respublika.
1862 — JAV prezidentas Abraham Lincoln (Abrahamas Linkolnas) paskelbė, jog nuo 1863 metų sausio 1 dienos šalyje panaikinama vergija.
1949 — SSRS pirmą kartą išbandė atominę bombą.
1969 — Kinija pareiškė įvykdžiusi pirmąjį požeminį branduolinį sprogdinimą.
1989 — Niujorke mirė amerikiečių kompozitorius Irving Berlin (Irvingas Berlinas).
1991 — ginkluota Gruzijos prezidento opozicija užėmė televizijos pastatą ir mėgino suformuoti antivyriausybinę koaliciją.
1998 — buvęs Rusijos premjeras Viktoras Černomyrdinas patvirtino sieksiąs šalies prezidento posto 2000 metų rinkimuose.
1999 — Rytų Timore nužudytas olandų žurnalistas Sander Thoenes (Sanderis Tunesas), du jo kolegos sumušti.
2011 — Popiežius Benediktas XVI atvyko į Vokietiją, pradėdamas savo pirmą valstybinį vizitą gimtojoje šalyje.
Rugsėjo 22-oji šou pasaulyje:
1951 — gimė roko grupės „Whitesnake“ vokalistas David Coverdale (Deividas Koverdeilas).
1957 — gimė australų dainininkas ir dainų kūrėjas, roko grupės „Nick Cave and the Bad Seeds“ narys Nick Cave (Nikas Keivas).
1958 — gimė italų dainininkas Andrea Bocelli (Andrėja Bočelis).
1961— gimė amerikiečių aktorius Scott Baio (Skotas Bajo).
1962 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) pirmą kartą pasirodė Karnegi Hole.
1972 — gimė britų grupės „Oasis“ muzikantas Liam Gallagher (Liamas Galageris).
1972 — David Bowie (Deividas Būvis) pradėjo savo pirmąjį turnė po JAV su grupe „Spiders from Mars“.
1994 — NBC televizijoje debiutavo garsioji situacijų komedija „Draugai“ (Friends).
1996 — sulaukusi 81 metų, Los Andžele mirė aktorė Dorothy Lamour (Doroti Lemur).
2011 — iškilus australų aborigenų aktorius David Gulpilil (Deividas Gulpililas), vaidinęs keliuose populiariuose filmuose, tokiuose kaip „Krokodilas Dandis“ (Crocodile Dundee) ir „Australija“ (Australia), buvo nuteistas kalėti už tai, kad sumušė savo žmoną.
2019 — Lietuvoje filmuotas serialas „Černobylis“ laimėjo tris „Emmy“ apdovanojimus.
Naujausi komentarai