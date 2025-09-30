Rugsėjo 30-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Rugsėjo 30-oji, antradienis, 40 savaitė.
Dangaus kūnai: saulė teka 7.16 val., leidžiasi 19.01 val. Dienos ilgumas 11.45 val.
Mėnulis (priešpilnis) teka 17.01 val., leidžiasi 22.57 val.
Vardadieniai:
Bytautė, Gajana, Gudrė, Jeronimas, Sofija, Žygimantas (Žymantas)
Datos:
Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų diena
Rugsėjo 30-oji Lietuvos istorijoje:
1273 — nužudytas Herkus Mantas, prūsų sukilimo prieš kryžiuočius vadas.
1861 — gimė Pranciškus Karevičius, arkivyskupas, 1893—1910 metų Peterburgo seminarijos dėstytojas, gynęs lietuvių ir latvių kalbos teises bažnyčioje. Mirė 1945 m.
1906 — gimė poetė Marija Žerneckytė-Sims. Mirė 1985 m
1925 — gimė rašytojas bei kino režisierius Adolfas Mekas. Mirė 2011 m. JAV.
1928 — gimė dailininkas, tapytojas, pedagogas Jeronimas Kmieliauskas. Mirė 2008m.
1969 — Kretingoje gimė Lietuvos krepšininkas Gintaras Einikis.
1992 — Lietuvos monetų kalykla pradėjo kaldinti 1, 2, 5 centų apyvartines monetas.
Rugsėjo 30-oji pasaulio istorijoje:
1787 — iš Bostono į pirmąją kelionę aplink pasaulį išplaukė amerikiečių laivas „Columbia“.
1791 — Vienoje įvyko Wolfgang Amadeus Mozart (Volfgango Amadėjaus Mocarto) operos „Stebuklingosios fleitos“ premjera.
1870 — gimė prancūzų fizikas, Nobelio premijos už fiziką laimėtojas (1926 m.), Jean Perrin (Žanas Perinas).
1882 — gimė vokiečių fizikas, Geigerio skaitiklio kūrėjas Hans Wilhelm Geiger (Hansas Vilhelmas Geigeris). Mirė 1945 m.
1924 — gimė JAV rašytojas Truman Capote (Trumenas Kapotė). Mirė 1984 m.
1928 — Rumunijoje gimė žydų kilmės rašytojas Elie Wiesel (Elis Vislas), 1986 m. gavęs Nobelio Taikos premiją
1935 — Bostone (JAV) įvyko George Gershwin (Džordžo Geršvino) modernios operos „Porgis ir Besė“ premjera.
1946 — tarptautinis karo tribunolas Niurnberge nuteisė 22 Vokietijos karo nusikaltėlius, vienuolikai buvo skirta mirties bausmė.
1958 — SSRS vėl pradėjo branduolinius bandymus.
1965 — buvo pagrobti ir nužudyti šeši Indonezijos karo vadai, teroro aktu apkaltinta Indonezijos kompartija.
1971 — JAV ir SSRS pasirašo paktą, kuris užkirstų kelią branduoliniam karui.
1985 — mirė amerikiečių fizikas ir seismologas Charles Richter (Čarlzas Richteris). Gimė 1900 m.
1990 — SSRS ir Pietų Korėja atkūrė diplomatinius santykius.
1990 — SSRS ir Izraelis nutarė atkurti konsulinius santykius — diplomatiniai santykiai buvo nutraukti 1967 metais.
1995 — daugiau nei 6 tūkstančiai demonstrantų Paryžiuje reikalavo, jog Prancūzija atsisakytų branduolinių bandymų.
1996 — susivieniję Talibano sukilėliai įsitvirtino dviejose Afganistano provincijose šalies šiaurėje.
1997 — pirmą kartą per pastaruosius šešerius metus prasidėjo JAV ir Kubos derybos.
1999 — vokiečių rašytojas Guenter Grass (Giunteris Grasas) laimėjo Nobelio literatūros premiją.
2010 — Italijoje paaugliui pirmą kartą persodinta dirbtinė širdis.
2014 — Amsterdame atidarytas pirmasis pasaulyje interaktyvus mikrobų zoologijos sodas „Micropia“.
2022 — Rusija per ceremoniją Kremliuje aneksavo keturis okupuotus Ukrainos regionus – Donecko, Luhansko, Chersono ir Zaporižios sritis, nepaisant tarptautinės bendruomenės pasmerkimo.
Rugsėjo 30-oji šou pasaulyje:
1955 — autoavarijoje Kalifornijoje žuvo 24 metų kultinis amerikiečių aktorius James Dean (Džeimsas Dynas).
1964 — gimė italų aktorė Monica Bellucci (Monika Beluči).
1986 — iširo britų muzikos grupė „Madness“.
1988 — John Lennon (Džonas Lenonas), o 1991-aisiais Liza Minelli (Laiza Mineli) gavo po savo vardo žvaigždę Holivudo Šovės Take.
2014 — kanadiečių roko muzikantas Bryan Adams (Brajenas Adamsas) išleido 20-ąjį albumą „Tracks of my years“.
2014 — amerikiečių dainininkas „Prince“ išleido 33-ąjį albumą „Art Official Age“.
