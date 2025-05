Šaltibarščiai užkariauja pasaulį: lietuviška virtuvė triumfuoja žaidime

Kas tai per žaidimas ir kaip viskas atrodo, plačiau papasakojo „Nordcurrent“ rinkodaros vadovė Ada Mockutė-Jaime.

– Kas čia per žaidimas ir kaip jame vyksta visas veiksmas?

– „Cooking Fever“ – tai žaidimas, gyvuojantis jau 10 metų. Tai žaidimas, kuriame labai greitai gamini maistą ir pateiki jį savo klientams. Tu nematai savęs kaip žaidėjo – matai stalą, ant kurio galima ruošti ir tiekti maistą įvairiems žmonėms. Turi iš kelių skirtingų ingredientų sudėti įvairius patiekalus.

– Šaltibarščiai – labai greitas variantas, žaidėjams turėtų patikti.

– Taip, bet vėlgi yra šaltibarščiai, po to kiaušiniai, po to krapai, po to karštos bulves, tada lauki, kol bulvės išverda.

– Vadinasi, lietuviška virtuvė jau tarptautiniame lygmenyje – drąsiai galima taip sakyti?

– Taip. Šį žaidimą žaidžia daugiau nei 8 milijonai žmonių visame pasaulyje. Lietuvių žaidėjų turime nedaug – mūsų pagrindinė auditorija yra užsienyje: daugiausia JAV, Vokietijoje, taip pat Indonezijoje, net Irake ir Irane. Žaidimas pasiekiamas daugiau nei 150 šalių.

– Naujiena – lietuviškų patiekalų restoranas. Ką jame galime rasti?

– Šaltibarščius, keptą duoną, sulą, kuri bėga tiesiai iš beržų. Taip pat šakotį ir, sakyčiau, kontraversiškai priimtą kugelį – gavome komentarų, kodėl ne cepelinai.

– Galima paklausti – kodėl?

– Tegul lietuviai neįsižeidžia, bet vizualiai cepelinai atrodo nekaip. Bandėme ir cepelinus, bet reklamiškai reklamiškai nepavyko.

D. Labučio / ELTOS nuotr.

– Vadinasi, užsienio žaidėjai jau spėjo išbandyti šaltibarščius – kokie atsiliepimai?

– Mes ne tik leidžiame žaidimą, bet ir aktyviai reklamuojame jį socialiniuose tinkluose užsienyje. Pirmos reakcijos pasirodė dar „sneak peek“ metu, kai rodėme Vilnių, merginos vilkėjo šaltibarščių lietpalčius. Beveik niekas neatspėjo, kas tai, bet kai paleidome reklamą, žmonės susidomėjo – per pirmą savaitę jau turime 2 mln. žaidėjų. Ir skaičius toliau sparčiai auga ir didėja.

– Žaidime yra visų šalių virtuvės?

– Per 10 metų įdėjome tik apie 40 virtuvių. Per metus paleidžiame ne daugiau nei tris – tai reikalauja daug darbo: kūrimo, programavimo, testavimo. Tai yra pakankamai unikalu.

– Ar planuojate žaidimą pristatyti ir Šaltibarščių festivalyje?

– Taip. Vienas dalykas, kodėl tai sugalvojome, tai, galima sakyti, mūsų garbės sumokėjimas Lietuvai, nes mūsų įmonė užaugo Lietuvoje, veikia jau 22 metus. Nusprendėme išnešti mūsų lietuvišką kultūrą į užsienį. Šaltibarščių festivalyje didžiuliame ekrane bus galima pažaisti mini versiją ir visiems, kurie parodys žaidimą, dalinsime daugiau nei 12 tūkst. porcijų ledų. Labai norime, kad ir lietuviai žinotų, kad toks žaidymas yra, kad jis globalus ir, kad galėtų tuo pasidžiaugti.

– O jūs pats žaidžiate šį žaidimą?

– Taip! Kaip aš sakau, šie žaidimai yra ties riba tarp skausmo ir malonumo, nes įsitrauki taip stipriai, kad reikia ir įsitempti, ir koncentruotis. Bet labai smagu.

– Įdomu, ką sakė tie, kurie jau pabandė lietuvišką virtuvę. Gal matėte atsiliepimų?

– Ne tik matėme – sukūrėme turinį, kurį netrukus paleisime: užsieniečiai prieš kamerą pirmą kartą ragavo lietuvišką maistą. Daugelis buvo nustebinti. Gavome komentarų, kad šaltibarščiai primena kebabo padažą! Be žaidimo jie ir paragavo. Labiausiai visiems patiko sula ir kepta duona, bet sakyčiau, kad sula ir kugelis buvo topas.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Kuri virtuvė yra populiariausia žaidime?

– Sunku pasakyti – žaidimo eigoje keičiasi lygiai ir restoranai. Populiariausias pradžioje – klasikinis mėsainis. Bet kad parodytume pagarbą Lietuvai, lietuvišką restoraną paleidome kaip antrą lygį, nors paprastai naujas virtuvės atsiranda tik pačiame žaidimo gale. Norėjome, kad žmonės kuo greičiau galėtų išbandyti lietuviškus patiekalus savo ekranuose visame pasaulyje.

– Ar planuojate plėsti meniu?

– Kol kas – ne. Tai reikalauja daug planavimo, programavimo, testavimo. Atrodo paprasta įdėti patiekalą, bet iš tiesų su tuo susiję 40 lygių, įvairūs aparatai, detalės – darbo labai daug.

– Kas yra aukščiausiame žaidimo lygyje?

– Ten jau yra šakočiai su dekoracijomis, kugelis su visais padažais, šaltibarščiai su visais priedais, sula – su ledukais ir šiaudeliu. Viskas iki smulkmenų.

– Žaidimas mokamas ar nemokamas?

– Žaidimas yra visiškai nemokamas – galima tiesiog atsisiųsti į telefoną.